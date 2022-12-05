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Путин подписал указ об увеличении Госсовета - РИА Новости, 05.12.2022
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Путин подписал указ об увеличении Госсовета
Путин подписал указ об увеличении Госсовета - РИА Новости, 05.12.2022
Путин подписал указ об увеличении Госсовета
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Государственного Совета РФ восьми губернаторов, а также главы городского округа Самары и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:29
2022-12-05T22:35
политика
владимир путин
россия
белогорск
самара
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Государственного Совета РФ восьми губернаторов, а также главы городского округа Самары и главы города Белогорска Амурской области, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Включить в состав Совета следующих лиц: губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, главу Республики Марий Эл, главу городского округа Самары и главу города Белогорска Амурской области; исключить из состава Совета Карташову М.Н и Кухарука Р.Н", - говорится сообщении.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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политика, владимир путин, россия, белогорск, самара
Политика, Владимир Путин, Россия, Белогорск, Самара
22:29 05.12.2022 (обновлено: 22:35 05.12.2022)
 
Путин подписал указ об увеличении Госсовета

Путин указом включил в состав Госсовета восемь губернаторов и двух глав городов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Государственного Совета РФ восьми губернаторов, а также главы городского округа Самары и главы города Белогорска Амурской области, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Включить в состав Совета следующих лиц: губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, главу Республики Марий Эл, главу городского округа Самары и главу города Белогорска Амурской области; исключить из состава Совета Карташову М.Н и Кухарука Р.Н", - говорится сообщении.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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