https://ria.ru/20221205/gossovet-1836534370.html
Путин подписал указ об увеличении Госсовета
Путин подписал указ об увеличении Госсовета - РИА Новости, 05.12.2022
Путин подписал указ об увеличении Госсовета
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Государственного Совета РФ восьми губернаторов, а также главы городского округа Самары и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:29
2022-12-05T22:29
2022-12-05T22:35
политика
владимир путин
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белогорск
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Государственного Совета РФ восьми губернаторов, а также главы городского округа Самары и главы города Белогорска Амурской области, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Включить в состав Совета следующих лиц: губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, главу Республики Марий Эл, главу городского округа Самары и главу города Белогорска Амурской области; исключить из состава Совета Карташову М.Н и Кухарука Р.Н", - говорится сообщении.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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политика, владимир путин, россия, белогорск, самара
Политика, Владимир Путин, Россия, Белогорск, Самара
22:29 05.12.2022 (обновлено: 22:35 05.12.2022)
Путин подписал указ об увеличении Госсовета
Путин указом включил в состав Госсовета восемь губернаторов и двух глав городов