https://ria.ru/20221205/gordovka-1836304493.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.12.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в понедельник утром обстреляли Никитовский район Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T05:57

2022-12-05T05:57

2022-12-05T05:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Никитовский район Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям в Telegram-канале представительства, в 05.10 в направлении района было выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра, в 05.20 - пять снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20221205/donetsk-1836304260.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк