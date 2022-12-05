https://ria.ru/20221205/gordovka-1836304493.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.12.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Никитовский район Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T05:57
2022-12-05T05:57
2022-12-05T05:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Никитовский район Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям в Telegram-канале представительства, в 05.10 в направлении района было выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра, в 05.20 - пять снарядов калибром 122 миллиметра.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Никитовский район Горловки