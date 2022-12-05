https://ria.ru/20221205/goblin-1836411526.html

Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь назвал слово года - РИА Новости, 05.12.2022

Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь назвал словом года сочетание "режим гоблина", пишет The Guardian. Оно было выбрано в ходе общественного голосования, в котором участвовало... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:08

2022-12-05T16:08

2022-12-05T16:08

культура

новости культуры

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оксфордский словарь назвал словом года сочетание "режим гоблина", пишет The Guardian. Оно было выбрано в ходе общественного голосования, в котором участвовало более 340 тысяч англоговорящих людей по всему миру.Термин обозначает "поведение, основанное на потворстве желаниям, лени, неопрятности и жадности, как правило, отвергающее социальные нормы и ожидания". Он появился в 2009 году в Twitter, но популярен стал в 2022-м после того, как в ряде стран были введены послабления в связи с коронавирусом. Используют его, чтобы показать, что человек не собирается быть лучшей версией себя и устал от навязанных идеалов красоты. Вошедший в "режим гоблина" вряд ли делает зарядку, не будет пить ЗОЖ-смузи, проводить часы в тренажерном зале и хвастаться такими активностями на своей странице в соцсети.

https://ria.ru/20221201/videoigry-1835574332.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры