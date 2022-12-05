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Оксфордский словарь назвал слово года
Оксфордский словарь назвал слово года - РИА Новости, 05.12.2022
Оксфордский словарь назвал слово года
Оксфордский словарь назвал словом года сочетание "режим гоблина", пишет The Guardian. Оно было выбрано в ходе общественного голосования, в котором участвовало... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:08
2022-12-05T16:08
2022-12-05T16:08
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новости культуры
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оксфордский словарь назвал словом года сочетание "режим гоблина", пишет The Guardian. Оно было выбрано в ходе общественного голосования, в котором участвовало более 340 тысяч англоговорящих людей по всему миру.Термин обозначает "поведение, основанное на потворстве желаниям, лени, неопрятности и жадности, как правило, отвергающее социальные нормы и ожидания". Он появился в 2009 году в Twitter, но популярен стал в 2022-м после того, как в ряде стран были введены послабления в связи с коронавирусом. Используют его, чтобы показать, что человек не собирается быть лучшей версией себя и устал от навязанных идеалов красоты. Вошедший в "режим гоблина" вряд ли делает зарядку, не будет пить ЗОЖ-смузи, проводить часы в тренажерном зале и хвастаться такими активностями на своей странице в соцсети.
https://ria.ru/20221201/videoigry-1835574332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры
Культура, Новости культуры
Оксфордский словарь назвал слово года
Оксфордский словарь назвал словом года сочетание "режим гоблина" о потворстве лени
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Оксфордский словарь назвал словом года сочетание "режим гоблина", пишет
The Guardian. Оно было выбрано в ходе общественного голосования, в котором участвовало более 340 тысяч англоговорящих людей по всему миру.
Термин обозначает "поведение, основанное на потворстве желаниям, лени, неопрятности и жадности, как правило, отвергающее социальные нормы и ожидания".
Он появился в 2009 году в Twitter, но популярен стал в 2022-м после того, как в ряде стран были введены послабления в связи с коронавирусом.
Используют его, чтобы показать, что человек не собирается быть лучшей версией себя и устал от навязанных идеалов красоты. Вошедший в "режим гоблина" вряд ли делает зарядку, не будет пить ЗОЖ-смузи, проводить часы в тренажерном зале и хвастаться такими активностями на своей странице в соцсети.