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Оксфордский словарь назвал слово года - РИА Новости, 05.12.2022
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Оксфордский словарь назвал слово года
Оксфордский словарь назвал слово года - РИА Новости, 05.12.2022
Оксфордский словарь назвал слово года
Оксфордский словарь назвал словом года сочетание "режим гоблина", пишет The Guardian. Оно было выбрано в ходе общественного голосования, в котором участвовало... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:08
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оксфордский словарь назвал словом года сочетание "режим гоблина", пишет The Guardian. Оно было выбрано в ходе общественного голосования, в котором участвовало более 340 тысяч англоговорящих людей по всему миру.Термин обозначает "поведение, основанное на потворстве желаниям, лени, неопрятности и жадности, как правило, отвергающее социальные нормы и ожидания". Он появился в 2009 году в Twitter, но популярен стал в 2022-м после того, как в ряде стран были введены послабления в связи с коронавирусом. Используют его, чтобы показать, что человек не собирается быть лучшей версией себя и устал от навязанных идеалов красоты. Вошедший в "режим гоблина" вряд ли делает зарядку, не будет пить ЗОЖ-смузи, проводить часы в тренажерном зале и хвастаться такими активностями на своей странице в соцсети.
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Культура, Новости культуры
16:08 05.12.2022
 
Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь назвал словом года сочетание "режим гоблина" о потворстве лени

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГоблин
Гоблин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оксфордский словарь назвал словом года сочетание "режим гоблина", пишет The Guardian. Оно было выбрано в ходе общественного голосования, в котором участвовало более 340 тысяч англоговорящих людей по всему миру.
Термин обозначает "поведение, основанное на потворстве желаниям, лени, неопрятности и жадности, как правило, отвергающее социальные нормы и ожидания".
Он появился в 2009 году в Twitter, но популярен стал в 2022-м после того, как в ряде стран были введены послабления в связи с коронавирусом.
Используют его, чтобы показать, что человек не собирается быть лучшей версией себя и устал от навязанных идеалов красоты. Вошедший в "режим гоблина" вряд ли делает зарядку, не будет пить ЗОЖ-смузи, проводить часы в тренажерном зале и хвастаться такими активностями на своей странице в соцсети.
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