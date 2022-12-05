https://ria.ru/20221205/gaz-1836534117.html
Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре
Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре - РИА Новости, 05.12.2022
Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре
Спрос Евросоюза на "голубое топливо", который он стремится снизить на 15%, был в ноябре значительно ниже среднего значения за последние пять лет, сказал... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:26
2022-12-05T22:26
2022-12-05T22:26
экономика
цены на нефть
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Спрос Евросоюза на "голубое топливо", который он стремится снизить на 15%, был в ноябре значительно ниже среднего значения за последние пять лет, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.Евросоюз в начале августа принял новые правила, по которым страны союза должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со своим средним потреблением в тот же период за последние пять лет. Под потреблением подразумевается общий объем поставок природного газа для деятельности на территории государства ЕС, включая конечное потребление домохозяйствами, промышленностью и производителями электроэнергии, но исключая, среди прочего, газ, используемый для заполнения хранилищ.Пока это сокращение является добровольным, но при ухудшении энергетического кризиса может стать обязательным.
https://ria.ru/20221129/gaz-1834912160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Евросоюз
Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре
ЕС серьезно снизил спрос на газ в ноябре по сравнению со средним значением за пять лет
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Спрос Евросоюза на "голубое топливо", который он стремится снизить на 15%, был в ноябре значительно ниже среднего значения за последние пять лет, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Спрос ЕС
на газ в ноябре был значительно ниже, чем средний за последние пять лет", - заявил он.
Евросоюз в начале августа принял новые правила, по которым страны союза должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со своим средним потреблением в тот же период за последние пять лет. Под потреблением подразумевается общий объем поставок природного газа для деятельности на территории государства ЕС, включая конечное потребление домохозяйствами, промышленностью и производителями электроэнергии, но исключая, среди прочего, газ, используемый для заполнения хранилищ.
Пока это сокращение является добровольным, но при ухудшении энергетического кризиса может стать обязательным.