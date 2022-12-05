https://ria.ru/20221205/gaz-1836534117.html

Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре

Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре - РИА Новости, 05.12.2022

Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре

Спрос Евросоюза на "голубое топливо", который он стремится снизить на 15%, был в ноябре значительно ниже среднего значения за последние пять лет, сказал... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T22:26

2022-12-05T22:26

2022-12-05T22:26

экономика

цены на нефть

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Спрос Евросоюза на "голубое топливо", который он стремится снизить на 15%, был в ноябре значительно ниже среднего значения за последние пять лет, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.Евросоюз в начале августа принял новые правила, по которым страны союза должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со своим средним потреблением в тот же период за последние пять лет. Под потреблением подразумевается общий объем поставок природного газа для деятельности на территории государства ЕС, включая конечное потребление домохозяйствами, промышленностью и производителями электроэнергии, но исключая, среди прочего, газ, используемый для заполнения хранилищ.Пока это сокращение является добровольным, но при ухудшении энергетического кризиса может стать обязательным.

https://ria.ru/20221129/gaz-1834912160.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, евросоюз