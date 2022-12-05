Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/gaz-1836534117.html
Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре
Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре - РИА Новости, 05.12.2022
Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре
Спрос Евросоюза на "голубое топливо", который он стремится снизить на 15%, был в ноябре значительно ниже среднего значения за последние пять лет, сказал... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:26
2022-12-05T22:26
экономика
цены на нефть
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/75/912337585_0:949:2592:2407_1920x0_80_0_0_3efb5c596ede7d4a3bc66c1c51a3c052.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Спрос Евросоюза на "голубое топливо", который он стремится снизить на 15%, был в ноябре значительно ниже среднего значения за последние пять лет, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.Евросоюз в начале августа принял новые правила, по которым страны союза должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со своим средним потреблением в тот же период за последние пять лет. Под потреблением подразумевается общий объем поставок природного газа для деятельности на территории государства ЕС, включая конечное потребление домохозяйствами, промышленностью и производителями электроэнергии, но исключая, среди прочего, газ, используемый для заполнения хранилищ.Пока это сокращение является добровольным, но при ухудшении энергетического кризиса может стать обязательным.
https://ria.ru/20221129/gaz-1834912160.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/75/912337585_0:648:2592:2592_1920x0_80_0_0_bb0714da2e530fc74dc778ff79580e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Евросоюз
22:26 05.12.2022
 
Евросоюз значительно снизил спрос на газ в ноябре

ЕС серьезно снизил спрос на газ в ноябре по сравнению со средним значением за пять лет

© Fotolia / Roman Sigaev Пламя газа и символ Евросоюза
Пламя газа и символ Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Fotolia / Roman Sigaev
Пламя газа и символ Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Спрос Евросоюза на "голубое топливо", который он стремится снизить на 15%, был в ноябре значительно ниже среднего значения за последние пять лет, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Спрос ЕС на газ в ноябре был значительно ниже, чем средний за последние пять лет", - заявил он.
Евросоюз в начале августа принял новые правила, по которым страны союза должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со своим средним потреблением в тот же период за последние пять лет. Под потреблением подразумевается общий объем поставок природного газа для деятельности на территории государства ЕС, включая конечное потребление домохозяйствами, промышленностью и производителями электроэнергии, но исключая, среди прочего, газ, используемый для заполнения хранилищ.
Пока это сокращение является добровольным, но при ухудшении энергетического кризиса может стать обязательным.
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 03:08
США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС, заявили в Белом доме
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала