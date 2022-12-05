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Шольц: ФРГ была не готова к прекращению поставок газа из России в 2021 году - РИА Новости, 05.12.2022
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Шольц: ФРГ была не готова к прекращению поставок газа из России в 2021 году
Шольц: ФРГ была не готова к прекращению поставок газа из России в 2021 году - РИА Новости, 05.12.2022
Шольц: ФРГ была не готова к прекращению поставок газа из России в 2021 году
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2021 году Германия была не готова к возможному прекращению поставок газа из России. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:21
2022-12-05T12:21
экономика
олаф шольц
россия
европа
германия
евросоюз
в мире
природный газ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2021 году Германия была не готова к возможному прекращению поставок газа из России."Сразу после вступления в должность канцлера Германии в декабре 2021 года я спросил моих советников, есть ли у нас готовый план на случай, если Россия решит прекратить поставки своего газа в Европу. Ответ был "нет", даже с учетом того, что мы попали в опасную зависимость от поставок российского газа", - написал Шольц.В конце ноября глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что даже после заключения договора на поставку СПГ из Катара, настоящих альтернатив поставкам газа из Российской Федерации до сих пор нет.Ранее катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год, начиная с 2026 года и в течение 15 лет.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил ранее, что Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы "получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
https://ria.ru/20221204/sholts-1836270110.html
https://ria.ru/20221202/energoresursy-1835849045.html
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экономика, олаф шольц, россия, европа, германия, евросоюз, в мире, природный газ
Экономика, Олаф Шольц, Россия, Европа, Германия, Евросоюз, В мире, Природный газ
12:21 05.12.2022
 
Шольц: ФРГ была не готова к прекращению поставок газа из России в 2021 году

Шольц: ФРГ была не готова к возможному прекращению поставок газа из России в 2021 году

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2021 году Германия была не готова к возможному прекращению поставок газа из России.
"Сразу после вступления в должность канцлера Германии в декабре 2021 года я спросил моих советников, есть ли у нас готовый план на случай, если Россия решит прекратить поставки своего газа в Европу. Ответ был "нет", даже с учетом того, что мы попали в опасную зависимость от поставок российского газа", - написал Шольц.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 20:24
Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги
В конце ноября глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что даже после заключения договора на поставку СПГ из Катара, настоящих альтернатив поставкам газа из Российской Федерации до сих пор нет.
Ранее катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год, начиная с 2026 года и в течение 15 лет.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил ранее, что Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы "получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 13:21
Осью экономики Европы были дешевые энергоресурсы из России, заявил Орбан
 
ЭкономикаОлаф ШольцРоссияЕвропаГерманияЕвросоюзВ миреПриродный газ
 
 
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