https://ria.ru/20221205/gaz-1836370363.html

Шольц: ФРГ была не готова к прекращению поставок газа из России в 2021 году

Шольц: ФРГ была не готова к прекращению поставок газа из России в 2021 году - РИА Новости, 05.12.2022

Шольц: ФРГ была не готова к прекращению поставок газа из России в 2021 году

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2021 году Германия была не готова к возможному прекращению поставок газа из России. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:21

2022-12-05T12:21

2022-12-05T12:21

экономика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2021 году Германия была не готова к возможному прекращению поставок газа из России."Сразу после вступления в должность канцлера Германии в декабре 2021 года я спросил моих советников, есть ли у нас готовый план на случай, если Россия решит прекратить поставки своего газа в Европу. Ответ был "нет", даже с учетом того, что мы попали в опасную зависимость от поставок российского газа", - написал Шольц.В конце ноября глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что даже после заключения договора на поставку СПГ из Катара, настоящих альтернатив поставкам газа из Российской Федерации до сих пор нет.Ранее катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год, начиная с 2026 года и в течение 15 лет.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил ранее, что Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы "получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.

https://ria.ru/20221204/sholts-1836270110.html

https://ria.ru/20221202/energoresursy-1835849045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, олаф шольц, россия, европа, германия, евросоюз, в мире, природный газ