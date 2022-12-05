09:34 05.12.2022 (обновлено: 11:33 05.12.2022)
Французы заступились за Россию после слов Макрона
Читатели Le Figaro захотели выйти из НАТО после слов президента Франции Макрона о России
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего лидера фракции крайне правой партии "Национальное собрание" Марин Ле Пен врагом НАТО только лишь потому, что у нее хорошие отношения с Россией.
"Господин Макрон, дружба с Россией намного надежнее, чем с любой из стран НАТО, поскольку Москва не кинет вас при первой же возможности. Ле Пен — здравомыслящий человек, стремящийся к миру. Полная противоположность вам", — написал один из пользователей.
"Все ли французы — друзья НАТО? Лично я бы выбрал Россию. Шарль де Голль (президент Франции в 1959-1969 годах. — Прим. ред.) специально вывел Францию из НАТО, чтобы защитить мир в Европе и национальный суверенитет", — напомнил другой.
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"Я предлагаю провести голосование. Пусть люди решат сами, хотят ли быть в НАТО. Это наше право. Я устал жить по указке НАТО и воевать против остального мира", — подчеркнул четвертый пользователь.
"Что такое НАТО? Армия массового уничтожения, все силы которой направлены на защиту виртуального доллара. Хватит. Французы против членства в альянсе", — заключили участники обсуждения.
В сегодняшнем интервью CBS Макрон говорил о том, что поддерживает прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.