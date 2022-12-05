https://ria.ru/20221205/frantsiya-1836324230.html

Французы заступились за Россию после слов Макрона

Французы заступились за Россию после слов Макрона - РИА Новости, 05.12.2022

Французы заступились за Россию после слов Макрона

Читатели газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего лидера фракции крайне правой партии "Национальное собрание" Марин Ле... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:34

2022-12-05T09:34

2022-12-05T11:33

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

владимир путин

украина

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россия

нато

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего лидера фракции крайне правой партии "Национальное собрание" Марин Ле Пен врагом НАТО только лишь потому, что у нее хорошие отношения с Россией."Все ли французы — друзья НАТО? Лично я бы выбрал Россию. Шарль де Голль (президент Франции в 1959-1969 годах. — Прим. ред.) специально вывел Францию из НАТО, чтобы защитить мир в Европе и национальный суверенитет", — напомнил другой."Победа России на Украине необходима для освобождения ЕС от американской оккупации, которая длится уже более 70 лет", — отметил еще один читатель."Я предлагаю провести голосование. Пусть люди решат сами, хотят ли быть в НАТО. Это наше право. Я устал жить по указке НАТО и воевать против остального мира", — подчеркнул четвертый пользователь."Что такое НАТО? Армия массового уничтожения, все силы которой направлены на защиту виртуального доллара. Хватит. Французы против членства в альянсе", — заключили участники обсуждения.В сегодняшнем интервью CBS Макрон говорил о том, что поддерживает прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836207513.html

https://ria.ru/20221205/makron-1836315849.html

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франция

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, владимир путин, украина, франция, россия, нато