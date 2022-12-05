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Правительство Финляндии внесет в парламент законопроект о вступлении в НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
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Правительство Финляндии внесет в парламент законопроект о вступлении в НАТО
Правительство Финляндии внесет в парламент законопроект о вступлении в НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
Правительство Финляндии внесет в парламент законопроект о вступлении в НАТО
Правительство Финляндии внесет в понедельник в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает финское агентство STT. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:34
2022-12-05T09:34
в мире
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нато
турция
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Финляндии внесет в понедельник в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает финское агентство STT."Сегодня правительство представит в парламент законопроект о вступлении Финляндии в НАТО", - говорится в сообщении.Хотя Турция и Венгрия еще не ратифицировали членство Финляндии, правительство хочет, чтобы законопроект о НАТО был заранее обсужден в парламентских комитетах, уточняет агентство.Законопроект, подготовленный под руководством министерства иностранных дел, был обнародован для консультаций 3 ноября.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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в мире, финляндия, нато, турция, венгрия
В мире, Финляндия, НАТО, Турция, Венгрия
09:34 05.12.2022
 
Правительство Финляндии внесет в парламент законопроект о вступлении в НАТО

STT: правительство Финляндии сегодня внесет в парламент законопроект о вступлении в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Финляндии внесет в понедельник в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает финское агентство STT.
"Сегодня правительство представит в парламент законопроект о вступлении Финляндии в НАТО", - говорится в сообщении.
Хотя Турция и Венгрия еще не ратифицировали членство Финляндии, правительство хочет, чтобы законопроект о НАТО был заранее обсужден в парламентских комитетах, уточняет агентство.
Законопроект, подготовленный под руководством министерства иностранных дел, был обнародован для консультаций 3 ноября.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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