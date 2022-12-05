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В центре Краснодара из горящего дома эвакуируют людей - РИА Новости, 05.12.2022
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В центре Краснодара из горящего дома эвакуируют людей
В центре Краснодара из горящего дома эвакуируют людей - РИА Новости, 05.12.2022
В центре Краснодара из горящего дома эвакуируют людей
Многоэтажное здание, на территории которого находится ресторан, горит в центре Краснодара, проводится эвакуация, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:10
2022-12-05T19:28
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Многоэтажное здание, на территории которого находится ресторан, горит в центре Краснодара, проводится эвакуация, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.В ведомстве сообщают, что в понедельник в 18.25 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснодар, улица Суворова 91."В 18.28 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошел пожар в многоэтажном здании. Площадь уточняется. На тушение подано 6 стволов и организована работа 3 звеньев ГДЗС. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ликвидации пожара от РСЧС задействовано 65 человек, 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 48 человек личного состава, 15 единиц техники.
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:10 05.12.2022 (обновлено: 19:28 05.12.2022)
 
В центре Краснодара из горящего дома эвакуируют людей

ГУМЧС: в центре Краснодара из горящего дома, где расположен ресторан, эвакуируют людей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Многоэтажное здание, на территории которого находится ресторан, горит в центре Краснодара, проводится эвакуация, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
В ведомстве сообщают, что в понедельник в 18.25 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснодар, улица Суворова 91.
"В 18.28 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошел пожар в многоэтажном здании. Площадь уточняется. На тушение подано 6 стволов и организована работа 3 звеньев ГДЗС. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ликвидации пожара от РСЧС задействовано 65 человек, 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 48 человек личного состава, 15 единиц техники.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 21:55
Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили
 
ПроисшествияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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