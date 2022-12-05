https://ria.ru/20221205/evakuatsiya-1836506178.html

В центре Краснодара из горящего дома эвакуируют людей

В центре Краснодара из горящего дома эвакуируют людей - РИА Новости, 05.12.2022

В центре Краснодара из горящего дома эвакуируют людей

Многоэтажное здание, на территории которого находится ресторан, горит в центре Краснодара, проводится эвакуация, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:10

2022-12-05T19:10

2022-12-05T19:28

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7c30ccc0a221fb818eb294624397c30f.jpg

КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Многоэтажное здание, на территории которого находится ресторан, горит в центре Краснодара, проводится эвакуация, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.В ведомстве сообщают, что в понедельник в 18.25 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснодар, улица Суворова 91."В 18.28 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошел пожар в многоэтажном здании. Площадь уточняется. На тушение подано 6 стволов и организована работа 3 звеньев ГДЗС. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ликвидации пожара от РСЧС задействовано 65 человек, 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 48 человек личного состава, 15 единиц техники.

https://ria.ru/20221203/pozhar-1836147852.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)