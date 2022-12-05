https://ria.ru/20221205/energopotreblenie-1836539880.html

"Укрэнерго" снизила лимиты энергопотребления для Прикарпатья

"Укрэнерго" снизила лимиты энергопотребления для Прикарпатья - РИА Новости, 05.12.2022

"Укрэнерго" снизила лимиты энергопотребления для Прикарпатья

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что во вторник дневной и ночной лимиты энергопотребления для потребителей... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T23:34

2022-12-05T23:34

2022-12-05T23:34

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

украина

одесская область

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что во вторник дневной и ночной лимиты энергопотребления для потребителей снизили еще больше, чем в предыдущие сутки.Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов."Диспетчерами НЭК "Укрэнерго" на 6 декабря доведен ночной лимит - 236 МВт и дневной лимит, с 7.00 до 24.00 (8.00-1.00 мск - ред.) - 294 МВт для Прикарпатья. Учитывая сложную ситуацию в энергосистеме после обстрелов, лимиты ниже, чем за прошедшие сутки", - написала Онищук в своем Telegram-канале.Он отметила, что в первую очередь будут снабжаться питанием объекты критической инфраструктуры, только после этого "остаток разрешенной мощности будет распределен на величину очередей".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836526096.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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в мире, денис шмыгаль, украина, одесская область, укрэнерго, вооруженные силы рф