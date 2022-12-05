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Власти Молдавии требуют от регулятора понизить тариф на электроэнергию - РИА Новости, 05.12.2022
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Власти Молдавии требуют от регулятора понизить тариф на электроэнергию
Власти Молдавии требуют от регулятора понизить тариф на электроэнергию - РИА Новости, 05.12.2022
Власти Молдавии требуют от регулятора понизить тариф на электроэнергию
Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под руководством премьера Молдавии обратилась к Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T23:20
2022-12-05T23:20
молдавия
кишинев
румыния
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под руководством премьера Молдавии обратилась к Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с требованием понизить тариф на электроэнергию, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Спыну говорил 3 декабря, что Кишинев вернется закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллиона кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции. Вице-премьер подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за 1 МВт/ч. До 1 ноября Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене 62 доллара за 1 МВт/ч."Подписание контракта с Молдавской ГРЭС – это рациональный выход из ситуации, решение, которое несет в нашу страну стабильность, предсказуемость и лучшую цену на электроэнергию... Мы получили снижение тарифа. Сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о пересмотре тарифа с декабря", - написал Спыну в Telegram-канале. Вице-премьер полагает, что тариф на электроэнергию может быть снижен примерно на 25%.По его словам, властям приходится принимать трудные и сложные решения. Их приоритет заключается в том, чтобы у людей были доступные энергоресурсы и компенсация тарифов.В ноябре НАРЭ два раза повышало тариф на электричество в Молдавии, на 50 и 20% соответственно. Тарифы выросли в связи с поставками электроэнергии из Румынии. Бухарест продавал Молдавии электричество по цене от 190 до 348 евро за МВт/ч.На фоне энергетического кризиса оппозиционная в Молдавии партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221205/gaz-1836422484.html
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молдавия, кишинев, румыния, молдовагаз
Молдавия, Кишинев, Румыния, Молдовагаз
23:20 05.12.2022
 
Власти Молдавии требуют от регулятора понизить тариф на электроэнергию

Вице-премьер Молдавии Спыну: власти страны требуют от регулятора понизить тариф на энергию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под руководством премьера Молдавии обратилась к Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с требованием понизить тариф на электроэнергию, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну говорил 3 декабря, что Кишинев вернется закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллиона кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции. Вице-премьер подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за 1 МВт/ч. До 1 ноября Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене 62 доллара за 1 МВт/ч.
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Вчера, 14:50
Власти Молдавии решили засекретить данные об объеме накопленного газа
"Подписание контракта с Молдавской ГРЭС – это рациональный выход из ситуации, решение, которое несет в нашу страну стабильность, предсказуемость и лучшую цену на электроэнергию... Мы получили снижение тарифа. Сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о пересмотре тарифа с декабря", - написал Спыну в Telegram-канале. Вице-премьер полагает, что тариф на электроэнергию может быть снижен примерно на 25%.
По его словам, властям приходится принимать трудные и сложные решения. Их приоритет заключается в том, чтобы у людей были доступные энергоресурсы и компенсация тарифов.
В ноябре НАРЭ два раза повышало тариф на электричество в Молдавии, на 50 и 20% соответственно. Тарифы выросли в связи с поставками электроэнергии из Румынии. Бухарест продавал Молдавии электричество по цене от 190 до 348 евро за МВт/ч.
На фоне энергетического кризиса оппозиционная в Молдавии партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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МолдавияКишиневРумынияМолдовагаз
 
 
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