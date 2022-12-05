https://ria.ru/20221205/elektroenergiya-1836538690.html

Власти Молдавии требуют от регулятора понизить тариф на электроэнергию

Власти Молдавии требуют от регулятора понизить тариф на электроэнергию - РИА Новости, 05.12.2022

Власти Молдавии требуют от регулятора понизить тариф на электроэнергию

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под руководством премьера Молдавии обратилась к Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T23:20

2022-12-05T23:20

2022-12-05T23:20

молдавия

кишинев

румыния

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под руководством премьера Молдавии обратилась к Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с требованием понизить тариф на электроэнергию, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Спыну говорил 3 декабря, что Кишинев вернется закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллиона кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции. Вице-премьер подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за 1 МВт/ч. До 1 ноября Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене 62 доллара за 1 МВт/ч."Подписание контракта с Молдавской ГРЭС – это рациональный выход из ситуации, решение, которое несет в нашу страну стабильность, предсказуемость и лучшую цену на электроэнергию... Мы получили снижение тарифа. Сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о пересмотре тарифа с декабря", - написал Спыну в Telegram-канале. Вице-премьер полагает, что тариф на электроэнергию может быть снижен примерно на 25%.По его словам, властям приходится принимать трудные и сложные решения. Их приоритет заключается в том, чтобы у людей были доступные энергоресурсы и компенсация тарифов.В ноябре НАРЭ два раза повышало тариф на электричество в Молдавии, на 50 и 20% соответственно. Тарифы выросли в связи с поставками электроэнергии из Румынии. Бухарест продавал Молдавии электричество по цене от 190 до 348 евро за МВт/ч.На фоне энергетического кризиса оппозиционная в Молдавии партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221205/gaz-1836422484.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

молдавия, кишинев, румыния, молдовагаз