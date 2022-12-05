Власти Молдавии требуют от регулятора понизить тариф на электроэнергию
Вице-премьер Молдавии Спыну: власти страны требуют от регулятора понизить тариф на энергию
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под руководством премьера Молдавии обратилась к Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с требованием понизить тариф на электроэнергию, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну говорил 3 декабря, что Кишинев вернется закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллиона кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции. Вице-премьер подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за 1 МВт/ч. До 1 ноября Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене 62 доллара за 1 МВт/ч.
"Подписание контракта с Молдавской ГРЭС – это рациональный выход из ситуации, решение, которое несет в нашу страну стабильность, предсказуемость и лучшую цену на электроэнергию... Мы получили снижение тарифа. Сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о пересмотре тарифа с декабря", - написал Спыну в Telegram-канале. Вице-премьер полагает, что тариф на электроэнергию может быть снижен примерно на 25%.
По его словам, властям приходится принимать трудные и сложные решения. Их приоритет заключается в том, чтобы у людей были доступные энергоресурсы и компенсация тарифов.
На фоне энергетического кризиса оппозиционная в Молдавии партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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