21:10 05.12.2022 (обновлено: 21:15 05.12.2022)
Во всех областях Украины действуют аварийные отключения электричества
"Укрэнерго": аварийные отключения электричества действуют во всех областях страны
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Энергокомпания "Укрэнерго" сообщает, что ситуация в энергосистеме страны после попаданий по объектам энергетической инфраструктуры в понедельник сложная, во всех регионах вводят аварийные отключения света.
В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов.
"Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений", - говорится в сообщении компании.
В "Укрэнерго" отметили, что ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы. Согласно информации "Укрэнерго", службы работают над тем, чтобы обеспечить энергоснабжение пострадавших регионов "по резервным схемам". Первоначально электроэнергия будет подана на объекты критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.