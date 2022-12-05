https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836526096.html

Во всех областях Украины действуют аварийные отключения электричества

Во всех областях Украины действуют аварийные отключения электричества - РИА Новости, 05.12.2022

Во всех областях Украины действуют аварийные отключения электричества

Энергокомпания "Укрэнерго" сообщает, что ситуация в энергосистеме страны после попаданий по объектам энергетической инфраструктуры в понедельник сложная, во... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T21:10

2022-12-05T21:10

2022-12-05T21:15

специальная военная операция на украине

жкх

денис шмыгаль

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украина

одесская область

европа

укрэнерго

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Энергокомпания "Укрэнерго" сообщает, что ситуация в энергосистеме страны после попаданий по объектам энергетической инфраструктуры в понедельник сложная, во всех регионах вводят аварийные отключения света.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов.В "Укрэнерго" отметили, что ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы. Согласно информации "Укрэнерго", службы работают над тем, чтобы обеспечить энергоснабжение пострадавших регионов "по резервным схемам". Первоначально электроэнергия будет подана на объекты критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221205/uscherb-1836524005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, денис шмыгаль, в мире, украина, одесская область, европа, укрэнерго, вооруженные силы рф