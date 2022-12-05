https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836515892.html

В Волынской области Украины ввели графики отключения электричества

В Волынской области Украины ввели графики отключения электричества - РИА Новости, 05.12.2022

В Волынской области Украины ввели графики отключения электричества

В Волынской области Украины в понедельник ввели в действие аварийные отключения электричества, ранее введенные графики ограничения электричества не действуют,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:05

2022-12-05T20:05

2022-12-05T20:05

специальная военная операция на украине

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одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Волынской области Украины в понедельник ввели в действие аварийные отключения электричества, ранее введенные графики ограничения электричества не действуют, сообщили местные власти.Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов."В связи с сегодняшними попаданиями по отдельным объектам энергетики в Украине НЭК "Укрэнерго" в Волынской области вводит аварийные отключения. Плановые графики почасовых отключений не действуют", - написал мэр Луцка Игорь Полищук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221205/odessa-1836499307.html

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украина

волынская область

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