Рейтинг@Mail.ru
В Волынской области Украины ввели графики отключения электричества - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836515892.html
В Волынской области Украины ввели графики отключения электричества
В Волынской области Украины ввели графики отключения электричества - РИА Новости, 05.12.2022
В Волынской области Украины ввели графики отключения электричества
В Волынской области Украины в понедельник ввели в действие аварийные отключения электричества, ранее введенные графики ограничения электричества не действуют,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:05
2022-12-05T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
волынская область
одесская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_513fde3fba9db0554010ea51dcc89196.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Волынской области Украины в понедельник ввели в действие аварийные отключения электричества, ранее введенные графики ограничения электричества не действуют, сообщили местные власти.Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов."В связи с сегодняшними попаданиями по отдельным объектам энергетики в Украине НЭК "Укрэнерго" в Волынской области вводит аварийные отключения. Плановые графики почасовых отключений не действуют", - написал мэр Луцка Игорь Полищук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221205/odessa-1836499307.html
https://ria.ru/20221205/svet-1836449469.html
украина
волынская область
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7fb18d8dbafbe1965bc8a164043289d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, украина, волынская область, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Волынская область, Одесская область, Вооруженные силы РФ
20:05 05.12.2022
 
В Волынской области Украины ввели графики отключения электричества

Мэр Полищук: в Волынской области Украины ввели аварийные графики отключения электричества

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Волынской области Украины в понедельник ввели в действие аварийные отключения электричества, ранее введенные графики ограничения электричества не действуют, сообщили местные власти.
Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 18:42Специальная военная операция на Украине
В Одессе пропал свет после ударов по энергообъектам
"В связи с сегодняшними попаданиями по отдельным объектам энергетики в Украине НЭК "Укрэнерго" в Волынской области вводит аварийные отключения. Плановые графики почасовых отключений не действуют", - написал мэр Луцка Игорь Полищук в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 16:10Специальная военная операция на Украине
Часть Кривого Рога осталась без света
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаВолынская областьОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала