https://ria.ru/20221205/ekonomiya-1836534814.html
Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос
Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос - РИА Новости, 05.12.2022
Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос
Из-за высокой инфляции многие жители Германии хотят сэкономить на рождественских подарках в этом году, о чем свидетельствует опубликованный в понедельник опрос, РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:33
2022-12-05T22:33
2022-12-05T22:33
германия
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Из-за высокой инфляции многие жители Германии хотят сэкономить на рождественских подарках в этом году, о чем свидетельствует опубликованный в понедельник опрос, проведенный консалтинговой компании EY.Прежде всего, немцы с низким или средним доходом хотят или вовсе вынуждены ввиду инфляции "затянуть пояса" к Рождеству в этом году, и сэкономить на подарках, сообщает Ренц.Эксперт уточнил, что больше всего пострадали домохозяйства с чистым доходом ниже 25 тысяч евро в год. Ожидается, что в этой группе расходы на рождественские подарки сократятся на 24%, до 120 евро. Это самое низкое значение с момента начала опроса в 2008 году, подчеркнул Ренц.Согласно опросу, средний бюджет рождественских подарков в Германии в этом году составляет 252 евро, что на 21 евро меньше, чем в 2021. Это самое низкое значение с 2014 года, подчеркивает эксперт.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836434897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия
Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос
EY: жители Германии экономят на новогодне-рождественских подарках из-за высокой инфляции
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Из-за высокой инфляции многие жители Германии хотят сэкономить на рождественских подарках в этом году, о чем свидетельствует опубликованный в понедельник опрос, проведенный консалтинговой компании EY.
"Многие потребители в настоящее время в первую очередь озабочены тем, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Настроения дарить не возникает толком", - цитирует агентство dpa эксперта EY по розничной торговле Михаэля Ренца, который так резюмировал результаты опроса, проведенного его консалтинговой компанией в ноябре среди более чем 1000 домохозяйств в Германии.
Прежде всего, немцы с низким или средним доходом хотят или вовсе вынуждены ввиду инфляции "затянуть пояса" к Рождеству в этом году, и сэкономить на подарках, сообщает Ренц.
Эксперт уточнил, что больше всего пострадали домохозяйства с чистым доходом ниже 25 тысяч евро в год. Ожидается, что в этой группе расходы на рождественские подарки сократятся на 24%, до 120 евро. Это самое низкое значение с момента начала опроса в 2008 году, подчеркнул Ренц.
Согласно опросу, средний бюджет рождественских подарков в Германии в этом году составляет 252 евро, что на 21 евро меньше, чем в 2021. Это самое низкое значение с 2014 года, подчеркивает эксперт.