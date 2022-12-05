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Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос - РИА Новости, 05.12.2022
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Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос
Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос - РИА Новости, 05.12.2022
Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос
Из-за высокой инфляции многие жители Германии хотят сэкономить на рождественских подарках в этом году, о чем свидетельствует опубликованный в понедельник опрос, РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:33
2022-12-05T22:33
германия
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Из-за высокой инфляции многие жители Германии хотят сэкономить на рождественских подарках в этом году, о чем свидетельствует опубликованный в понедельник опрос, проведенный консалтинговой компании EY.Прежде всего, немцы с низким или средним доходом хотят или вовсе вынуждены ввиду инфляции "затянуть пояса" к Рождеству в этом году, и сэкономить на подарках, сообщает Ренц.Эксперт уточнил, что больше всего пострадали домохозяйства с чистым доходом ниже 25 тысяч евро в год. Ожидается, что в этой группе расходы на рождественские подарки сократятся на 24%, до 120 евро. Это самое низкое значение с момента начала опроса в 2008 году, подчеркнул Ренц.Согласно опросу, средний бюджет рождественских подарков в Германии в этом году составляет 252 евро, что на 21 евро меньше, чем в 2021. Это самое низкое значение с 2014 года, подчеркивает эксперт.
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германия
Германия
22:33 05.12.2022
 
Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос

EY: жители Германии экономят на новогодне-рождественских подарках из-за высокой инфляции

© AP Photo / Martin MeissnerЖенщина в супермаркете в Германии
Женщина в супермаркете в Германии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Женщина в супермаркете в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Из-за высокой инфляции многие жители Германии хотят сэкономить на рождественских подарках в этом году, о чем свидетельствует опубликованный в понедельник опрос, проведенный консалтинговой компании EY.
"Многие потребители в настоящее время в первую очередь озабочены тем, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Настроения дарить не возникает толком", - цитирует агентство dpa эксперта EY по розничной торговле Михаэля Ренца, который так резюмировал результаты опроса, проведенного его консалтинговой компанией в ноябре среди более чем 1000 домохозяйств в Германии.
Прежде всего, немцы с низким или средним доходом хотят или вовсе вынуждены ввиду инфляции "затянуть пояса" к Рождеству в этом году, и сэкономить на подарках, сообщает Ренц.
Эксперт уточнил, что больше всего пострадали домохозяйства с чистым доходом ниже 25 тысяч евро в год. Ожидается, что в этой группе расходы на рождественские подарки сократятся на 24%, до 120 евро. Это самое низкое значение с момента начала опроса в 2008 году, подчеркнул Ренц.
Согласно опросу, средний бюджет рождественских подарков в Германии в этом году составляет 252 евро, что на 21 евро меньше, чем в 2021. Это самое низкое значение с 2014 года, подчеркивает эксперт.
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