https://ria.ru/20221205/ekonomiya-1836534814.html

Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос

Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос - РИА Новости, 05.12.2022

Немцы вынуждены экономить на рождественских подарках, показал опрос

Из-за высокой инфляции многие жители Германии хотят сэкономить на рождественских подарках в этом году, о чем свидетельствует опубликованный в понедельник опрос, РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T22:33

2022-12-05T22:33

2022-12-05T22:33

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783858868_0:77:2956:1740_1920x0_80_0_0_4629af25c4d4f53c03ef40cea1152335.jpg

БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Из-за высокой инфляции многие жители Германии хотят сэкономить на рождественских подарках в этом году, о чем свидетельствует опубликованный в понедельник опрос, проведенный консалтинговой компании EY.Прежде всего, немцы с низким или средним доходом хотят или вовсе вынуждены ввиду инфляции "затянуть пояса" к Рождеству в этом году, и сэкономить на подарках, сообщает Ренц.Эксперт уточнил, что больше всего пострадали домохозяйства с чистым доходом ниже 25 тысяч евро в год. Ожидается, что в этой группе расходы на рождественские подарки сократятся на 24%, до 120 евро. Это самое низкое значение с момента начала опроса в 2008 году, подчеркнул Ренц.Согласно опросу, средний бюджет рождественских подарков в Германии в этом году составляет 252 евро, что на 21 евро меньше, чем в 2021. Это самое низкое значение с 2014 года, подчеркивает эксперт.

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836434897.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

германия