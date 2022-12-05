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Два человека погибли в ДТП в Перми - РИА Новости, 05.12.2022
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Два человека погибли в ДТП в Перми
Два человека погибли в ДТП в Перми - РИА Новости, 05.12.2022
Два человека погибли в ДТП в Перми
Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика на Восточном обходе Перми, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T07:41
2022-12-05T07:42
происшествия
авто
пермь
гибдд мвд рф
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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика на Восточном обходе Перми, сообщает краевая полиция.По данным ведомства, автомобиль Opel Corsa врезался в стоящий на обочине грузовик Isuzu. ДТП произошло утром в понедельник на Восточном обходе Перми."В результате ДТП водитель и пассажир легкового транспортного средства погибли", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.
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происшествия, авто, пермь, гибдд мвд рф, opel astra
Происшествия, Авто, Пермь, ГИБДД МВД РФ, Opel Astra
07:41 05.12.2022 (обновлено: 07:42 05.12.2022)
 
Два человека погибли в ДТП в Перми

В Перми два человека погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика на Восточном обходе Перми, сообщает краевая полиция.
По данным ведомства, автомобиль Opel Corsa врезался в стоящий на обочине грузовик Isuzu. ДТП произошло утром в понедельник на Восточном обходе Перми.
"В результате ДТП водитель и пассажир легкового транспортного средства погибли", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.
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ПроисшествияАвтоПермьГИБДД МВД РФOpel Astra
 
 
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