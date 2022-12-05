https://ria.ru/20221205/dtp-1836310535.html
Два человека погибли в ДТП в Перми
Два человека погибли в ДТП в Перми - РИА Новости, 05.12.2022
Два человека погибли в ДТП в Перми
Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика на Восточном обходе Перми, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T07:41
2022-12-05T07:41
2022-12-05T07:42
происшествия
авто
пермь
гибдд мвд рф
opel astra
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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика на Восточном обходе Перми, сообщает краевая полиция.По данным ведомства, автомобиль Opel Corsa врезался в стоящий на обочине грузовик Isuzu. ДТП произошло утром в понедельник на Восточном обходе Перми."В результате ДТП водитель и пассажир легкового транспортного средства погибли", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.
https://ria.ru/20221204/stolknovenie-1836164393.html
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происшествия, авто, пермь, гибдд мвд рф, opel astra
Происшествия, Авто, Пермь, ГИБДД МВД РФ, Opel Astra
07:41 05.12.2022 (обновлено: 07:42 05.12.2022)
Два человека погибли в ДТП в Перми
В Перми два человека погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика