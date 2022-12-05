https://ria.ru/20221205/dtp-1836310535.html

Два человека погибли в ДТП в Перми

Два человека погибли в ДТП в Перми - РИА Новости, 05.12.2022

Два человека погибли в ДТП в Перми

Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика на Восточном обходе Перми, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T07:41

2022-12-05T07:41

2022-12-05T07:42

происшествия

авто

пермь

гибдд мвд рф

opel astra

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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика на Восточном обходе Перми, сообщает краевая полиция.По данным ведомства, автомобиль Opel Corsa врезался в стоящий на обочине грузовик Isuzu. ДТП произошло утром в понедельник на Восточном обходе Перми."В результате ДТП водитель и пассажир легкового транспортного средства погибли", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

https://ria.ru/20221204/stolknovenie-1836164393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, пермь, гибдд мвд рф, opel astra