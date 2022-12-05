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В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и института - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/donetsk-1836449269.html
В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и института
В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и института - РИА Новости, 05.12.2022
В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и института
Здания Центрального Республиканского Банка и Донецкого Государственного Института Цветных Металлов повреждены при обстреле центрального Ворошиловского района... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:10
2022-12-05T16:10
специальная военная операция на украине
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Здания Центрального Республиканского Банка и Донецкого Государственного Института Цветных Металлов повреждены при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 мск выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка."Зафиксированы повреждения по 12 адресам: улица Артема, 34 "б" - повреждено остекление и фасад здания Центрального Республиканского Банка; проспект Лагутенко, 14 – повреждено остекление в здании Донецкого Государственного Института Цветных Металлов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что также повреждено здание Центрального универмага, три многоквартирных и три частных жилых дома. Кроме того, произошло попадание ракеты в дорожное полотно.Ранее в ДНР заявляли, что при обстреле были повреждены Храм Рождества Христова, салон ритуальных услуг "Реквием" и административное здание.
https://ria.ru/20221205/donetsk-1836406279.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия
16:10 05.12.2022
 
В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и института

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали здания Центрального банка и ДонНИПИЦМ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Здания Центрального Республиканского Банка и Донецкого Государственного Института Цветных Металлов повреждены при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 мск выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка.
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 14:07Специальная военная операция на Украине
В центре Донецка загорелось административное здание после обстрела ВСУ
"Зафиксированы повреждения по 12 адресам: улица Артема, 34 "б" - повреждено остекление и фасад здания Центрального Республиканского Банка; проспект Лагутенко, 14 – повреждено остекление в здании Донецкого Государственного Института Цветных Металлов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что также повреждено здание Центрального универмага, три многоквартирных и три частных жилых дома. Кроме того, произошло попадание ракеты в дорожное полотно.
Ранее в ДНР заявляли, что при обстреле были повреждены Храм Рождества Христова, салон ритуальных услуг "Реквием" и административное здание.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 21:54Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 4 декабря: Киев готовит фейковый обстрел емкостей аммиака
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссия
 
 
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