https://ria.ru/20221205/donetsk-1836449269.html

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и института

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и института - РИА Новости, 05.12.2022

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и института

Здания Центрального Республиканского Банка и Донецкого Государственного Института Цветных Металлов повреждены при обстреле центрального Ворошиловского района... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:10

2022-12-05T16:10

2022-12-05T16:10

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Здания Центрального Республиканского Банка и Донецкого Государственного Института Цветных Металлов повреждены при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 мск выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка."Зафиксированы повреждения по 12 адресам: улица Артема, 34 "б" - повреждено остекление и фасад здания Центрального Республиканского Банка; проспект Лагутенко, 14 – повреждено остекление в здании Донецкого Государственного Института Цветных Металлов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что также повреждено здание Центрального универмага, три многоквартирных и три частных жилых дома. Кроме того, произошло попадание ракеты в дорожное полотно.Ранее в ДНР заявляли, что при обстреле были повреждены Храм Рождества Христова, салон ритуальных услуг "Реквием" и административное здание.

https://ria.ru/20221205/donetsk-1836406279.html

https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836282611.html

донецк

донецкая народная республика

россия

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия