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В центре Донецка загорелось административное здание после обстрела ВСУ

В центре Донецка загорелось административное здание после обстрела ВСУ - РИА Новости, 05.12.2022

В центре Донецка загорелось административное здание после обстрела ВСУ

Пожар произошел рано утром в понедельник в административном здании в центре Донецка в результате обстрела города украинскими войсками, возгорание уже... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:07

2022-12-05T14:07

2022-12-05T14:07

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

мчс днр

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Пожар произошел рано утром в понедельник в административном здании в центре Донецка в результате обстрела города украинскими войсками, возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщает МЧС ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным корреспондента РИА Новости, из-за обстрела загорелись два гражданских объекта в центре города. Повреждено и здание Храма Рождества Христова."В 04.06 на линию "101" поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном административном здании, расположенном в Ворошиловском районе города Донецка. Причиной возгорания послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отметили в ведомстве, по прибытии пожарных было установлено горение на четвертом этаже. Кроме этого, произошло обрушение кровли по всей площади здания."По оперативной информации погибших и пострадавших нет. В 12.41 пожар был ликвидирован", - добавили в МЧС.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в центре Донецка после ракетного удара Два дома загорелись в центре Донецка после ракетного удара, в одном из них находится ритуальное агентство, передает корреспондент РИА Новости. 2022-12-05T14:07 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, мчс днр, донбасс, вооруженные силы украины