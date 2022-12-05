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В центре Донецка загорелось административное здание после обстрела ВСУ
В центре Донецка загорелось административное здание после обстрела ВСУ - РИА Новости, 05.12.2022
В центре Донецка загорелось административное здание после обстрела ВСУ
Пожар произошел рано утром в понедельник в административном здании в центре Донецка в результате обстрела города украинскими войсками, возгорание уже... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:07
2022-12-05T14:07
2022-12-05T14:07
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
мчс днр
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Пожар произошел рано утром в понедельник в административном здании в центре Донецка в результате обстрела города украинскими войсками, возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщает МЧС ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным корреспондента РИА Новости, из-за обстрела загорелись два гражданских объекта в центре города. Повреждено и здание Храма Рождества Христова."В 04.06 на линию "101" поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном административном здании, расположенном в Ворошиловском районе города Донецка. Причиной возгорания послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отметили в ведомстве, по прибытии пожарных было установлено горение на четвертом этаже. Кроме этого, произошло обрушение кровли по всей площади здания."По оперативной информации погибших и пострадавших нет. В 12.41 пожар был ликвидирован", - добавили в МЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822494671_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_022af555b51853e71b84d7f8d37c6340.jpg
Пожар в центре Донецка после ракетного удара
Два дома загорелись в центре Донецка после ракетного удара, в одном из них находится ритуальное агентство, передает корреспондент РИА Новости.
2022-12-05T14:07
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, мчс днр, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, МЧС ДНР, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В центре Донецка загорелось административное здание после обстрела ВСУ
МЧС ДНР сообщило о пожаре в Ворошиловском районе Донецка после ночного обстрела ВСУ
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости.
Пожар произошел рано утром в понедельник в административном здании в центре Донецка в результате обстрела города украинскими войсками, возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщает
МЧС ДНР.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным корреспондента РИА Новости, из-за обстрела загорелись два гражданских объекта в центре города. Повреждено и здание Храма Рождества Христова.
"В 04.06 на линию "101" поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном административном здании, расположенном в Ворошиловском районе города Донецка. Причиной возгорания послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, по прибытии пожарных было установлено горение на четвертом этаже. Кроме этого, произошло обрушение кровли по всей площади здания.
"По оперативной информации погибших и пострадавших нет. В 12.41 пожар был ликвидирован", - добавили в МЧС.