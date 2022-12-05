https://ria.ru/20221205/dobrovolets-1836311587.html

Депутат Благовещенской городской думы отправился участвовать в спецоперации

Депутат Благовещенской городской думы отправился участвовать в спецоперации - РИА Новости, 05.12.2022

Депутат Благовещенской городской думы отправился участвовать в спецоперации

Депутат Благовещенской городской думы Александр Недосекин отправился добровольцем для участия в спецоперации, сообщила пресс-служба гордумы. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T07:47

2022-12-05T07:47

2022-12-05T07:48

специальная военная операция на украине

благовещенск

украина

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек – РИА Новости. Депутат Благовещенской городской думы Александр Недосекин отправился добровольцем для участия в спецоперации, сообщила пресс-служба гордумы."Депутат Александр Николаевич Недосекин принял решение стать добровольцем и участвовать в специальной военной операции", - говорится в сообщении."Решение зрело долго, а сейчас для меня наступил переломный момент, когда стало ясно, что отсидеться в стороне уже невозможно. Тот политический режим, который сложился на Украине, крайне реакционен и деструктивен, и поэтому очень важно защитить от него мирное население", – заявил депутат.Он уверен, что служба в органах внутренних дел и военный опыт помогут ему справиться с поставленными задачами. Пока депутат не знает, в какое подразделение его направят, это решится после отправки в зону проведения спецоперации.

https://ria.ru/20221129/dobrovoltsy-1834973204.html

благовещенск

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благовещенск, украина