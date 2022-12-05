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"Казачий диктант" можно будет написать в очно-заочном формате - РИА Новости, 05.12.2022
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"Казачий диктант" можно будет написать в очно-заочном формате
"Казачий диктант" можно будет написать в очно-заочном формате - РИА Новости, 05.12.2022
"Казачий диктант" можно будет написать в очно-заочном формате
Выполнить задания патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант– 2022" можно будет как в очном, так и в онлайн-формате на официальном сайте РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:36
2022-12-05T13:36
российское казачество
российское казачество
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Выполнить задания патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант– 2022" можно будет как в очном, так и в онлайн-формате на официальном сайте ВсКО. Доступ к вопросам "Казачьего диктанта – 2022" будет открыт с 0 часов 8 декабря часов до 20 часов 10 декабря по московскому времени, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.Очное тестирование будет проходить на базе общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, в войсковых штабах, а москвичи смогут проверить свои знания на площадке Российской государственной библиотеки. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться, отправив заявку на электронную почту patriot-vsko@mail.ru.Участников акции проверят на знание культуры и быта, особенностей организации казачьих обществ и выдающихся личностей.По итогам акции каждый участник диктанта получит сертификат с указанием количества набранных баллов.
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российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия
13:36 05.12.2022
 

"Казачий диктант" можно будет написать в очно-заочном формате

© РИА Новости / Максим БлиновДевушка пишет диктант
Девушка пишет диктант - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Выполнить задания патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант– 2022" можно будет как в очном, так и в онлайн-формате на официальном сайте ВсКО. Доступ к вопросам "Казачьего диктанта – 2022" будет открыт с 0 часов 8 декабря часов до 20 часов 10 декабря по московскому времени, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
Очное тестирование будет проходить на базе общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, в войсковых штабах, а москвичи смогут проверить свои знания на площадке Российской государственной библиотеки. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться, отправив заявку на электронную почту patriot-vsko@mail.ru.
Участников акции проверят на знание культуры и быта, особенностей организации казачьих обществ и выдающихся личностей.
По итогам акции каждый участник диктанта получит сертификат с указанием количества набранных баллов.
 
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