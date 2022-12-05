https://ria.ru/20221205/diktant-1836393515.html

"Казачий диктант" можно будет написать в очно-заочном формате

"Казачий диктант" можно будет написать в очно-заочном формате - РИА Новости, 05.12.2022

"Казачий диктант" можно будет написать в очно-заочном формате

Выполнить задания патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант– 2022" можно будет как в очном, так и в онлайн-формате на официальном сайте РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:36

2022-12-05T13:36

2022-12-05T13:36

российское казачество

российское казачество

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Выполнить задания патриотической общественно-просветительской акции "Казачий диктант– 2022" можно будет как в очном, так и в онлайн-формате на официальном сайте ВсКО. Доступ к вопросам "Казачьего диктанта – 2022" будет открыт с 0 часов 8 декабря часов до 20 часов 10 декабря по московскому времени, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.Очное тестирование будет проходить на базе общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, в войсковых штабах, а москвичи смогут проверить свои знания на площадке Российской государственной библиотеки. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться, отправив заявку на электронную почту patriot-vsko@mail.ru.Участников акции проверят на знание культуры и быта, особенностей организации казачьих обществ и выдающихся личностей.По итогам акции каждый участник диктанта получит сертификат с указанием количества набранных баллов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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