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В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в изнасилованиях школьниц - РИА Новости, 05.12.2022
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В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в изнасилованиях школьниц
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в изнасилованиях школьниц - РИА Новости, 05.12.2022
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в изнасилованиях школьниц
Житель Приморья, подозреваемый в нападении на двух школьниц, арестован, дела возбуждены об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:52
2022-12-05T12:52
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Житель Приморья, подозреваемый в нападении на двух школьниц, арестован, дела возбуждены об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщает СУСК РФ по региону.Два нападения на несовершеннолетних школьниц 15-и и 16-и лет, по данным ведомства, произошли в Приморье осенью. Следователи возбудили уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ) и изнасилование (п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ)."В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что к преступлениям причастен один и тот же человек... Им оказался 44-летний ранее судимый мужчина. Подозреваемый в двух нападениях на несовершеннолетних детей взят под стражу", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
12:52 05.12.2022
 
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в изнасилованиях школьниц

На жителя Приморья, подозреваемого в изнасилованиях школьниц, завели дело

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Житель Приморья, подозреваемый в нападении на двух школьниц, арестован, дела возбуждены об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщает СУСК РФ по региону.
Два нападения на несовершеннолетних школьниц 15-и и 16-и лет, по данным ведомства, произошли в Приморье осенью. Следователи возбудили уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ) и изнасилование (п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ).
"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что к преступлениям причастен один и тот же человек... Им оказался 44-летний ранее судимый мужчина. Подозреваемый в двух нападениях на несовершеннолетних детей взят под стражу", - говорится в сообщении.
Активист подполья об изнасиловании двух девушек в Николаеве польскими наемниками - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 04:08Специальная военная операция на Украине
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
 
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