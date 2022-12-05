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Зеленский и премьер Черногории подписали договор о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
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Зеленский и премьер Черногории подписали договор о членстве Украины в НАТО
Зеленский и премьер Черногории подписали договор о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
Зеленский и премьер Черногории подписали договор о членстве Украины в НАТО
Премьер Черногории Дритан Абазович по видеосвязи подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским декларацию о евроатлантической перспективе Киева, сообщила... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:37
2022-12-05T22:37
в мире
владимир зеленский
мило джуканович
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БЕЛГРАД, 5 дек – РИА Новости. Премьер Черногории Дритан Абазович по видеосвязи подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским декларацию о евроатлантической перспективе Киева, сообщила пресс-служба черногорского правительства.Ранее президент Черногории Мило Джуканович вместе с восемью лидерами стран Восточной Европы выразил поддержку поданной в конце сентября заявке Киева на членство в НАТО. Правительство Черногории сообщало, что передаст в качестве дотации Украине 11% своих оборонных расходов, которые согласно, проекту бюджета на 2023 год, составят около 67,3 миллиона евро."Черногория недвусмысленно поддерживает Украину в защите территориальной целостности и ее права выбирать, как хочет жить и в какие организации вступать", - заявил Абазович после подписания документа, содержание которого не раскрывается.Черногорский премьер также указал, что его страна приняла больше всего украинских беженцев в регионе Западных Балкан."В настоящий момент у нас свыше 10 тысяч украинцев, их число может вырасти за время зимних месяцев. В сотрудничестве с посольством Украины работаем над тем, чтобы помочь приезду людей на реабилитацию в Черногорию", - заявил глава правительства, видеозапись разместила пресс-служба кабмина.Абазович подчеркнул, что Киев может рассчитывать на политическую, военную и финансовую помощь официальной Подгорицы.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836322904.html
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в мире, владимир зеленский, мило джуканович, украина, черногория, киев, нато
В мире, Владимир Зеленский, Мило Джуканович, Украина, Черногория, Киев, НАТО
22:37 05.12.2022
 
Зеленский и премьер Черногории подписали договор о членстве Украины в НАТО

Зеленский и премьер Черногории подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 дек – РИА Новости. Премьер Черногории Дритан Абазович по видеосвязи подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским декларацию о евроатлантической перспективе Киева, сообщила пресс-служба черногорского правительства.
Ранее президент Черногории Мило Джуканович вместе с восемью лидерами стран Восточной Европы выразил поддержку поданной в конце сентября заявке Киева на членство в НАТО. Правительство Черногории сообщало, что передаст в качестве дотации Украине 11% своих оборонных расходов, которые согласно, проекту бюджета на 2023 год, составят около 67,3 миллиона евро.
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"Черногория недвусмысленно поддерживает Украину в защите территориальной целостности и ее права выбирать, как хочет жить и в какие организации вступать", - заявил Абазович после подписания документа, содержание которого не раскрывается.
Черногорский премьер также указал, что его страна приняла больше всего украинских беженцев в регионе Западных Балкан.
"В настоящий момент у нас свыше 10 тысяч украинцев, их число может вырасти за время зимних месяцев. В сотрудничестве с посольством Украины работаем над тем, чтобы помочь приезду людей на реабилитацию в Черногорию", - заявил глава правительства, видеозапись разместила пресс-служба кабмина.
Абазович подчеркнул, что Киев может рассчитывать на политическую, военную и финансовую помощь официальной Подгорицы.
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В миреВладимир ЗеленскийМило ДжукановичУкраинаЧерногорияКиевНАТО
 
 
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