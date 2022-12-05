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Кисида дал указание увеличить оборонный бюджет Японии в полтора раза - РИА Новости, 05.12.2022
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Кисида дал указание увеличить оборонный бюджет Японии в полтора раза
Кисида дал указание увеличить оборонный бюджет Японии в полтора раза - РИА Новости, 05.12.2022
Кисида дал указание увеличить оборонный бюджет Японии в полтора раза
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник дал указание министрам финансов и обороны увеличить оборонный бюджет страны на пять лет в рамках "Плана... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:27
2022-12-05T17:27
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 5 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник дал указание министрам финансов и обороны увеличить оборонный бюджет страны на пять лет в рамках "Плана обеспечения обороны" до 43 триллионов иен (318 миллиардов долларов), сообщило агентство Киодо.Таким образом, по сравнению с нынешним планом, действующим с 2019 по 2023 год, бюджет которого составляет 27,47 триллионов иен (203,5 миллиарда долларов), новый план, рассчитанный с 2023 по 2027 год, будет в 1,5 раза больше."Это уровень, который позволит достичь кардинального укрепления обороноспособности страны и даст возможность министерству обороны и силам самообороны как следует исполнить свою миссию", - сказал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада журналистам после встречи с премьер-министром.Первоначально министерство обороны настаивало на 48 триллионах иен (355 миллиардов долларов), но в итоге согласилось на 43 триллиона. Министерство финансов в свою очередь требовало умерить аппетиты до 35 триллионов иен (259 миллиардов долларов), но готово пойти на уступки до 40 триллионов (296 миллиардов долларов). Таким образом, сумма колебалась между 40 и 43 триллионами иен.Ранее сообщалось, что премьер-министр Фумио Кисида провел совещание с министром обороны Хамадой и министром финансов Сюнъити Судзуки и дал указание принять бюджетные меры, чтобы обеспечить рост военных расходов до 2% ВВП в год к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в текущем 2022 финансовом году составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. Таким образом, если бюджет в 43 триллиона иен на оборону на пять лет будет одобрен, это как раз и будет совпадать с планами премьер-министра по увеличению оборонных расходов.Министерство обороны Японии планирует запросить бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и установит рекорд. Причем цифра не окончательная, это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Эксперты и СМИ считают, что в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллионам иен (около 48 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20221204/avangard-1836207774.html
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в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
17:27 05.12.2022
 
Кисида дал указание увеличить оборонный бюджет Японии в полтора раза

Премьер Японии Кисида дал указание увеличить оборонный бюджет страны до 43 триллионов иен

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 5 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник дал указание министрам финансов и обороны увеличить оборонный бюджет страны на пять лет в рамках "Плана обеспечения обороны" до 43 триллионов иен (318 миллиардов долларов), сообщило агентство Киодо.
Таким образом, по сравнению с нынешним планом, действующим с 2019 по 2023 год, бюджет которого составляет 27,47 триллионов иен (203,5 миллиарда долларов), новый план, рассчитанный с 2023 по 2027 год, будет в 1,5 раза больше.
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"Это уровень, который позволит достичь кардинального укрепления обороноспособности страны и даст возможность министерству обороны и силам самообороны как следует исполнить свою миссию", - сказал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада журналистам после встречи с премьер-министром.
Первоначально министерство обороны настаивало на 48 триллионах иен (355 миллиардов долларов), но в итоге согласилось на 43 триллиона. Министерство финансов в свою очередь требовало умерить аппетиты до 35 триллионов иен (259 миллиардов долларов), но готово пойти на уступки до 40 триллионов (296 миллиардов долларов). Таким образом, сумма колебалась между 40 и 43 триллионами иен.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Фумио Кисида провел совещание с министром обороны Хамадой и министром финансов Сюнъити Судзуки и дал указание принять бюджетные меры, чтобы обеспечить рост военных расходов до 2% ВВП в год к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в текущем 2022 финансовом году составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. Таким образом, если бюджет в 43 триллиона иен на оборону на пять лет будет одобрен, это как раз и будет совпадать с планами премьер-министра по увеличению оборонных расходов.
Министерство обороны Японии планирует запросить бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и установит рекорд. Причем цифра не окончательная, это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Эксперты и СМИ считают, что в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллионам иен (около 48 миллиардов долларов).
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