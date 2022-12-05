https://ria.ru/20221205/bpla-1836367584.html

Евросоюз хочет ввести санкции против российских БПЛА, пишут СМИ

Евросоюз хочет ввести санкции против российских БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022

Евросоюз хочет ввести санкции против российских БПЛА, пишут СМИ

ЕС в рамках следующего пакета санкций в отношении России рассматривает возможность ввести ограничения в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России, РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:12

2022-12-05T12:12

2022-12-05T12:12

россия

брюссель

украина

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ЕС в рамках следующего пакета санкций в отношении России рассматривает возможность ввести ограничения в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Ранее европейское издание Politico сообщало, что Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, отметив, что в список могут войти 180 позиций, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа."ЕС намерен ввести ограничения на российский сектор БПЛА в рамках нового пакета санкций", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что ЕС также рассматривает возможность ввести дальнейшие ограничения на технологии, инвестиции и оказание услуг в рамках санкций против РФ.В Брюсселе хотят одобрить новый пакет санкций до встречи лидеров стран блока на следующей неделе, пишет агентство.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221123/bpla-1833589017.html

https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836355805.html

россия

брюссель

украина

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россия, брюссель, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии