https://ria.ru/20221205/blagoustroystvo-1836339632.html

В Ельце благоустроили сквер в рамках нацпроекта

В Ельце благоустроили сквер в рамках нацпроекта - РИА Новости, 05.12.2022

В Ельце благоустроили сквер в рамках нацпроекта

В городе Елец Липецкой области завершено масштабное благоустройство сквера имени Пушкина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:43

2022-12-05T10:43

2022-12-05T10:43

липецкая область

игорь артамонов

елец

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ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. В городе Елец Липецкой области завершено масштабное благоустройство сквера имени Пушкина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в сквере обустроили пешеходные дорожки, установили новое освещение, а для детей - спортивное и игровое оборудование. Также обновили фонтан и установили фигуры персонажей из сказок Александра Пушкина, а еще обновили постамент памятника самому великому поэту. Артамонов отметил, что в 2023 году в Ельце продолжится благоустройство по нацпроекту, будут обновлены сразу три общественных пространства – площадка на улице Черокманова, а также скверы Афганцев и Вермишева."Проект был разработан с учётом пожеланий жителей, к его реализации в городе подошли очень ответственно – проработали каждую деталь. Приятно видеть достойный результат. Надеюсь, это оценят и ельчане, и гости", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221205/zhile-1836337072.html

елец

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Артем Смирнов

игорь артамонов, елец