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В Ельце благоустроили сквер в рамках нацпроекта - РИА Новости, 05.12.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221205/blagoustroystvo-1836339632.html
В Ельце благоустроили сквер в рамках нацпроекта
В Ельце благоустроили сквер в рамках нацпроекта - РИА Новости, 05.12.2022
В Ельце благоустроили сквер в рамках нацпроекта
В городе Елец Липецкой области завершено масштабное благоустройство сквера имени Пушкина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:43
2022-12-05T10:43
липецкая область
игорь артамонов
елец
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ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. В городе Елец Липецкой области завершено масштабное благоустройство сквера имени Пушкина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в сквере обустроили пешеходные дорожки, установили новое освещение, а для детей - спортивное и игровое оборудование. Также обновили фонтан и установили фигуры персонажей из сказок Александра Пушкина, а еще обновили постамент памятника самому великому поэту. Артамонов отметил, что в 2023 году в Ельце продолжится благоустройство по нацпроекту, будут обновлены сразу три общественных пространства – площадка на улице Черокманова, а также скверы Афганцев и Вермишева."Проект был разработан с учётом пожеланий жителей, к его реализации в городе подошли очень ответственно – проработали каждую деталь. Приятно видеть достойный результат. Надеюсь, это оценят и ельчане, и гости", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец
10:43 05.12.2022
 

В Ельце благоустроили сквер в рамках нацпроекта

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. В городе Елец Липецкой области завершено масштабное благоустройство сквера имени Пушкина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в сквере обустроили пешеходные дорожки, установили новое освещение, а для детей - спортивное и игровое оборудование. Также обновили фонтан и установили фигуры персонажей из сказок Александра Пушкина, а еще обновили постамент памятника самому великому поэту.
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Артамонов отметил, что в 2023 году в Ельце продолжится благоустройство по нацпроекту, будут обновлены сразу три общественных пространства – площадка на улице Черокманова, а также скверы Афганцев и Вермишева.
"Проект был разработан с учётом пожеланий жителей, к его реализации в городе подошли очень ответственно – проработали каждую деталь. Приятно видеть достойный результат. Надеюсь, это оценят и ельчане, и гости", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЕлец
 
 
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