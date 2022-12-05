https://ria.ru/20221205/blagoustroystvo-1836339632.html
В Ельце благоустроили сквер в рамках нацпроекта
В Ельце благоустроили сквер в рамках нацпроекта - РИА Новости, 05.12.2022
В Ельце благоустроили сквер в рамках нацпроекта
В городе Елец Липецкой области завершено масштабное благоустройство сквера имени Пушкина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:43
2022-12-05T10:43
2022-12-05T10:43
липецкая область
игорь артамонов
елец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg
ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. В городе Елец Липецкой области завершено масштабное благоустройство сквера имени Пушкина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в сквере обустроили пешеходные дорожки, установили новое освещение, а для детей - спортивное и игровое оборудование. Также обновили фонтан и установили фигуры персонажей из сказок Александра Пушкина, а еще обновили постамент памятника самому великому поэту. Артамонов отметил, что в 2023 году в Ельце продолжится благоустройство по нацпроекту, будут обновлены сразу три общественных пространства – площадка на улице Черокманова, а также скверы Афганцев и Вермишева."Проект был разработан с учётом пожеланий жителей, к его реализации в городе подошли очень ответственно – проработали каждую деталь. Приятно видеть достойный результат. Надеюсь, это оценят и ельчане, и гости", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221205/zhile-1836337072.html
елец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_06627aa0a4662664db405cf51dd1cd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец
ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. В городе Елец Липецкой области завершено масштабное благоустройство сквера имени Пушкина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в сквере обустроили пешеходные дорожки, установили новое освещение, а для детей - спортивное и игровое оборудование. Также обновили фонтан и установили фигуры персонажей из сказок Александра Пушкина
, а еще обновили постамент памятника самому великому поэту.
Артамонов отметил, что в 2023 году в Ельце продолжится благоустройство по нацпроекту, будут обновлены сразу три общественных пространства – площадка на улице Черокманова, а также скверы Афганцев и Вермишева.
"Проект был разработан с учётом пожеланий жителей, к его реализации в городе подошли очень ответственно – проработали каждую деталь. Приятно видеть достойный результат. Надеюсь, это оценят и ельчане, и гости", – сказал Артамонов.