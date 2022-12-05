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В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности - РИА Новости, 05.12.2022
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В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности
В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности - РИА Новости, 05.12.2022
В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны РФ вопросы, касающиеся подписания с Белоруссией документа в сфере обеспечения безопасности в РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:36
2022-12-05T13:36
белоруссия
россия
виктор хренин
сергей шойгу
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны РФ вопросы, касающиеся подписания с Белоруссией документа в сфере обеспечения безопасности в регионе.Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу на прошлой неделе подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере."Все эти вопросы вы можете задать в министерство обороны", - сказал Песков журналистов, отвечая на вопросы, с чем связана необходимость подписания документа, достаточно ли этого или потребуется дополнительно принять меры для обеспечения безопасности Союзного государства.
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белоруссия, россия, виктор хренин, сергей шойгу, дмитрий песков, безопасность
Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Безопасность
13:36 05.12.2022
 
В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности

Песков адресовал в Минобороны вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности в регионе

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны РФ вопросы, касающиеся подписания с Белоруссией документа в сфере обеспечения безопасности в регионе.
Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу на прошлой неделе подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
"Все эти вопросы вы можете задать в министерство обороны", - сказал Песков журналистов, отвечая на вопросы, с чем связана необходимость подписания документа, достаточно ли этого или потребуется дополнительно принять меры для обеспечения безопасности Союзного государства.
Пограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 21:23
В Минобороны Белоруссии оценили уровень угрозы со стороны Украины
 
БелоруссияРоссияВиктор ХренинСергей ШойгуДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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