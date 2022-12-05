https://ria.ru/20221205/bezopasnost-1836393299.html
В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности
В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности - РИА Новости, 05.12.2022
В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны РФ вопросы, касающиеся подписания с Белоруссией документа в сфере обеспечения безопасности в РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:36
2022-12-05T13:36
2022-12-05T13:36
белоруссия
россия
виктор хренин
сергей шойгу
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны РФ вопросы, касающиеся подписания с Белоруссией документа в сфере обеспечения безопасности в регионе.Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу на прошлой неделе подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере."Все эти вопросы вы можете задать в министерство обороны", - сказал Песков журналистов, отвечая на вопросы, с чем связана необходимость подписания документа, достаточно ли этого или потребуется дополнительно принять меры для обеспечения безопасности Союзного государства.
https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836145847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, виктор хренин, сергей шойгу, дмитрий песков, безопасность
Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности
Песков адресовал в Минобороны вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности в регионе