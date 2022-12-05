https://ria.ru/20221205/bezopasnost-1836393299.html

В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности

В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности - РИА Новости, 05.12.2022

В Кремле переадресовали вопросы о соглашении с Белоруссией по безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны РФ вопросы, касающиеся подписания с Белоруссией документа в сфере обеспечения безопасности в РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:36

2022-12-05T13:36

2022-12-05T13:36

белоруссия

россия

виктор хренин

сергей шойгу

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны РФ вопросы, касающиеся подписания с Белоруссией документа в сфере обеспечения безопасности в регионе.Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу на прошлой неделе подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере."Все эти вопросы вы можете задать в министерство обороны", - сказал Песков журналистов, отвечая на вопросы, с чем связана необходимость подписания документа, достаточно ли этого или потребуется дополнительно принять меры для обеспечения безопасности Союзного государства.

https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836145847.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, россия, виктор хренин, сергей шойгу, дмитрий песков, безопасность