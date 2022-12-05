https://ria.ru/20221205/belorussiya-1836433638.html

В Белоруссии дали реальные сроки участникам террористической организации

В Белоруссии дали реальные сроки участникам террористической организации - РИА Новости, 05.12.2022

В Белоруссии дали реальные сроки участникам террористической организации

Суд в Белоруссии приговорил пятерых участников террористической организации "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (ОГСБ) к лишению свободы на срок от 13 до... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:21

2022-12-05T15:21

2022-12-05T16:13

в мире

белоруссия

минский областной суд

наталья матвеева

дмитрий сосновский

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МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил пятерых участников террористической организации "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (ОГСБ) к лишению свободы на срок от 13 до 20 лет, передает в понедельник агентство Sputnik Беларусь.В августе прошлого года Верховный суд Белоруссии признал неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической. Было установлено, что это сообщество было создано в сентябре 2020 года для осуществления противоправной деятельности. В него входили радикально настроенные граждане для насильственной смены государственной власти."Минский областной суд огласил обвинительный приговор по делу "ОГСБ". Пятеро обвиняемых получили сроки от 13 до 20 лет лишения свободы за участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности", - говорится в сообщении агентства.По его данным, суд признал всех виновными в участии в организации, созданной для осуществления террористической деятельности, а также в ряде иных тяжких преступлений экстремистского и террористического характера. По совокупности суд назначил Наталье Матвеевой 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, Вадиму Гулевичу – 18 лет усиленного режима, Кириллу Ашурке – 13 лет усиленного режима, Алексею Глотову – 20 лет усиленного режима, Дмитрию Сосновскому – 20 лет усиленного режима.В сентябре генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело против пяти участников террористической организации "Отряды гражданской самообороны Беларуси". По ее данным, обвиняемым было инкриминировано совершение таких преступлений, как участие в организации, созданной для террористической деятельности, содействие такой деятельности, акт терроризма и приготовление к нему, создание экстремистского формирования и руководство им, призывы к насильственному изменению конституционного строя республики, а также совершение иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны. Среди эпизодов дела - взрыв антенной мачты на территории российской войсковой части в Вилейском районе Минской области, а также нападение на журналиста.До этого в генпрокуратуре Белоруссии сообщали, что в качестве координаторов преступной деятельности в рамках "Отрядов гражданской самообороны" выступали граждане стран ЕС и проживающие там граждане Белоруссии.В начале июля 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Лукашенко также заявил, что в Белоруссии было совершено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.

https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836145847.html

https://ria.ru/20221205/bezopasnost-1836393299.html

https://ria.ru/20221202/sng-1835887116.html

белоруссия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, минский областной суд, наталья матвеева, дмитрий сосновский