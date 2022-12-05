https://ria.ru/20221205/ataman-1836367846.html
Урядник спас жизнь атаману во время СВО
Урядник спас жизнь атаману во время СВО - РИА Новости, 05.12.2022
Урядник спас жизнь атаману во время СВО
Когда началась специальная военная операция, кубанские казаки едва ли не первыми в стране начали формировать добровольческие отряды. Урядник Алексей Шевченко в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:14
2022-12-05T12:14
2022-12-05T12:17
российское казачество
российское казачество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Когда началась специальная военная операция, кубанские казаки едва ли не первыми в стране начали формировать добровольческие отряды. Урядник Алексей Шевченко в армии не служил – не взяли по здоровью, но, как потомственный, казак мечтал отправиться добровольцем в Донбасс. Атаман города Сочи Дмитрий Потяков помог ему окончить курсы санитаров и отправиться в зону СВО в составе Центрального казачьего войска.– Почему вы решили принять участие в СВО?– Дело в том, что по-другому я и не мог. Отправился с добровольцами в Донбасс как потомственный казак – кровь, дань уважения предкам и традициям.– Расскажите о своей службе: самый запоминающийся момент?– Мы отрядом БАРС-11 все друг друга поддерживали. У моего товарища был день рождения, снайпер нашего отряда подстрелил фазана, удалось приготовить суп.– Почему вам пришлось покинуть зону СВО?– Выполняли задачу, и начался массированный обстрел. Нас разделило на две группы, мы с командиром отделения в разные попали. У нас уже были раненые, делали перевязки прямо на поле боя, помогали друг другу. Пришлось дожидаться вечера, чтобы перейти в другую точку. Вытащили одного на носилках, зашли в "зеленку". Ко мне вышел товарищ из другой группы, говорит, что командиру нужна помощь. Взяли другую плащ-палатку и побежали назад. Когда я увидел командира вблизи, прилетел вражеский квадрокоптер и сбросил подствольную гранату. Меня ранило в ногу, но я сам себя обработал. Вместе с командиром стали возвращаться к своим. Он отключался моментами, я его подхватывал, можно сказать, что в обнимку ползли. Когда пришла подмога, я попросил его забрать первым, потом уже меня – он уже давно был ранен. Сам тогда даже не чувствовал боли. Только когда оказался в полевом госпитале, рана начала сильно ныть.– С какими мыслями вы возвращались из зоны СВО?– Что я ни о чем не жалею и никогда не буду жалеть.– Готовы принять участие в СВО снова?– Да, готов, как только врачи допустят. Но восстанавливаться придется еще долго в любом случае, травм много: осколочное ранение ноги, перелом малой берцовой, разрыв сухожилия, одна из артерий не работает, осколки остались еще.– Как связано ваше участие в СВО и то, что вы казак?– С 2018 года я состою в казачьем реестре, но казак я с рождения, праправнук атамана боевого. Иначе и быть не могло.
https://ria.ru/20221124/dobrovolets-1833894283.html
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Когда началась специальная военная операция, кубанские казаки едва ли не первыми в стране начали формировать добровольческие отряды. Урядник Алексей Шевченко в армии не служил – не взяли по здоровью, но, как потомственный, казак мечтал отправиться добровольцем в Донбасс. Атаман города Сочи Дмитрий Потяков помог ему окончить курсы санитаров и отправиться в зону СВО в составе Центрального казачьего войска.
– Почему вы решили принять участие в СВО?
– Дело в том, что по-другому я и не мог. Отправился с добровольцами в Донбасс как потомственный казак – кровь, дань уважения предкам и традициям.
– Расскажите о своей службе: самый запоминающийся момент?
– Мы отрядом БАРС-11 все друг друга поддерживали. У моего товарища был день рождения, снайпер нашего отряда подстрелил фазана, удалось приготовить суп.
– Почему вам пришлось покинуть зону СВО?
– Выполняли задачу, и начался массированный обстрел. Нас разделило на две группы, мы с командиром отделения в разные попали. У нас уже были раненые, делали перевязки прямо на поле боя, помогали друг другу. Пришлось дожидаться вечера, чтобы перейти в другую точку. Вытащили одного на носилках, зашли в "зеленку". Ко мне вышел товарищ из другой группы, говорит, что командиру нужна помощь. Взяли другую плащ-палатку и побежали назад. Когда я увидел командира вблизи, прилетел вражеский квадрокоптер и сбросил подствольную гранату. Меня ранило в ногу, но я сам себя обработал. Вместе с командиром стали возвращаться к своим. Он отключался моментами, я его подхватывал, можно сказать, что в обнимку ползли. Когда пришла подмога, я попросил его забрать первым, потом уже меня – он уже давно был ранен. Сам тогда даже не чувствовал боли. Только когда оказался в полевом госпитале, рана начала сильно ныть.
– С какими мыслями вы возвращались из зоны СВО?
– Что я ни о чем не жалею и никогда не буду жалеть.
– Готовы принять участие в СВО снова?
– Да, готов, как только врачи допустят. Но восстанавливаться придется еще долго в любом случае, травм много: осколочное ранение ноги, перелом малой берцовой, разрыв сухожилия, одна из артерий не работает, осколки остались еще.
– Как связано ваше участие в СВО и то, что вы казак?
– С 2018 года я состою в казачьем реестре, но казак я с рождения, праправнук атамана боевого. Иначе и быть не могло.