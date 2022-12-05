https://ria.ru/20221205/alchevsk-1836332737.html
В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками
В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками - РИА Новости, 05.12.2022
В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками
Три человека погибли, 15 пострадали при обстреле украинскими войсками общежития в Алчевске в Луганской Народной Республике, сообщил Минстрой и ЖКХ ЛНР. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:17
2022-12-05T10:17
2022-12-05T10:57
происшествия
алчевск
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836342007_503:0:1280:437_1920x0_80_0_0_89e60c3568624f058e4526037da3296f.jpg
ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли, 15 пострадали при обстреле украинскими войсками общежития в Алчевске в Луганской Народной Республике, сообщил Минстрой и ЖКХ ЛНР."Вооруженные силы Украины рано утром 5 декабря обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по городу выпущены шесть ракет. Три человека, по предварительным данным, погибли, минимум 15 человек ранены", - говорится в сообщении министерства.В министерстве добавили, что в общежитии проживали беженцы и строители, восстанавливающие республику после обстрелов.Кроме того, одно из зданий общежития находится в критическом состоянии, с обрушением с девятого по шестой этаж. В двух остальных наблюдается повреждение кровельного покрытия, а также нарушено остекление. Коммунальные службы занимаются разбором завалов.
алчевск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836342007_491:0:1259:576_1920x0_80_0_0_ef389e3d2e377c4a59a46f9c1eec996d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алчевск, луганская народная республика
Происшествия, Алчевск, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
10:17 05.12.2022 (обновлено: 10:57 05.12.2022)
В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками
Минстрой ЛНР: три человека погибли, 15 пострадали при обстреле ВСУ общежития в Алчевске