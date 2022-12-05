https://ria.ru/20221205/alchevsk-1836332737.html

В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками

В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками - РИА Новости, 05.12.2022

В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками

Три человека погибли, 15 пострадали при обстреле украинскими войсками общежития в Алчевске в Луганской Народной Республике, сообщил Минстрой и ЖКХ ЛНР. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:17

2022-12-05T10:17

2022-12-05T10:57

происшествия

алчевск

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли, 15 пострадали при обстреле украинскими войсками общежития в Алчевске в Луганской Народной Республике, сообщил Минстрой и ЖКХ ЛНР."Вооруженные силы Украины рано утром 5 декабря обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по городу выпущены шесть ракет. Три человека, по предварительным данным, погибли, минимум 15 человек ранены", - говорится в сообщении министерства.В министерстве добавили, что в общежитии проживали беженцы и строители, восстанавливающие республику после обстрелов.Кроме того, одно из зданий общежития находится в критическом состоянии, с обрушением с девятого по шестой этаж. В двух остальных наблюдается повреждение кровельного покрытия, а также нарушено остекление. Коммунальные службы занимаются разбором завалов.

алчевск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алчевск, луганская народная республика