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В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/alchevsk-1836332737.html
В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками
В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками - РИА Новости, 05.12.2022
В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками
Три человека погибли, 15 пострадали при обстреле украинскими войсками общежития в Алчевске в Луганской Народной Республике, сообщил Минстрой и ЖКХ ЛНР. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:17
2022-12-05T10:57
происшествия
алчевск
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли, 15 пострадали при обстреле украинскими войсками общежития в Алчевске в Луганской Народной Республике, сообщил Минстрой и ЖКХ ЛНР."Вооруженные силы Украины рано утром 5 декабря обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по городу выпущены шесть ракет. Три человека, по предварительным данным, погибли, минимум 15 человек ранены", - говорится в сообщении министерства.В министерстве добавили, что в общежитии проживали беженцы и строители, восстанавливающие республику после обстрелов.Кроме того, одно из зданий общежития находится в критическом состоянии, с обрушением с девятого по шестой этаж. В двух остальных наблюдается повреждение кровельного покрытия, а также нарушено остекление. Коммунальные службы занимаются разбором завалов.
алчевск
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происшествия, алчевск, луганская народная республика
Происшествия, Алчевск, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
10:17 05.12.2022 (обновлено: 10:57 05.12.2022)
 
В Алчевске три человека погибли при обстреле общежития украинскими войсками

Минстрой ЛНР: три человека погибли, 15 пострадали при обстреле ВСУ общежития в Алчевске

© Фото : Минстрой и ЖКХ ЛНР/TelegramПоследствия обстрела Алчевска
Последствия обстрела Алчевска - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Минстрой и ЖКХ ЛНР/Telegram
Последствия обстрела Алчевска
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли, 15 пострадали при обстреле украинскими войсками общежития в Алчевске в Луганской Народной Республике, сообщил Минстрой и ЖКХ ЛНР.
"Вооруженные силы Украины рано утром 5 декабря обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по городу выпущены шесть ракет. Три человека, по предварительным данным, погибли, минимум 15 человек ранены", - говорится в сообщении министерства.
В министерстве добавили, что в общежитии проживали беженцы и строители, восстанавливающие республику после обстрелов.
Кроме того, одно из зданий общежития находится в критическом состоянии, с обрушением с девятого по шестой этаж. В двух остальных наблюдается повреждение кровельного покрытия, а также нарушено остекление. Коммунальные службы занимаются разбором завалов.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлчевскЛуганская Народная Республика
 
 
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