https://ria.ru/20221205/agrointellekt-1836392278.html

В Томской области запустили производственный комплекс "Агроинтеллект"

В Томской области запустили производственный комплекс "Агроинтеллект" - РИА Новости, 05.12.2022

В Томской области запустили производственный комплекс "Агроинтеллект"

Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в Томском аграрном колледже последнее технологическое звено образовательно-производственного комплекса... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:34

2022-12-05T13:34

2022-12-05T13:34

томская область

владимир мазур

томская область

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ТОМСК, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в Томском аграрном колледже последнее технологическое звено образовательно-производственного комплекса "Агроинтеллект", сообщает обладминистрация.Отмечается, что полный комплекс состоит из десяти технологических звеньев. В понедельник состоялось открытие заключительного – ветеринарной клиники.Также глава региона провел региональный наблюдательный совет аграрного образовательно-производственного центра."Участием в проекте могут гордиться всего 42 региона. У нашей Томской области образовательно-производственных центров два: для сельскохозяйственной отрасли и для железнодорожного транспорта", – сказал Мазур, отметив, что в целом по стране по федеральному проекту "Профессионалитет" создан 71 такой центр.Глава региона познакомился с работой лабораторий образовательно-производственного комплекса "Агроинтеллект" и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по федеральному проекту "Молодые профессионалы".Владимир Мазур отметил, что участие Томской области в федеральном проекте позволило провести перезагрузку процесса подготовки профессиональных кадров, подключить механизмы государственно-частного партнерства, а также закрепить за образовательным центром опорного работодателя и производственного партнера. Им стала компания "Сибарго", с которой губернатор подписал программу деятельности образовательно-производственного центра.

https://ria.ru/20221202/dorogi-1835849853.html

https://ria.ru/20221202/korporativy-1835781516.html

томская область

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владимир мазур, томская область