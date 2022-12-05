https://ria.ru/20221205/agrointellekt-1836392278.html
В Томской области запустили производственный комплекс "Агроинтеллект"
В Томской области запустили производственный комплекс "Агроинтеллект" - РИА Новости, 05.12.2022
В Томской области запустили производственный комплекс "Агроинтеллект"
Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в Томском аграрном колледже последнее технологическое звено образовательно-производственного комплекса... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:34
2022-12-05T13:34
2022-12-05T13:34
томская область
владимир мазур
томская область
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ТОМСК, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в Томском аграрном колледже последнее технологическое звено образовательно-производственного комплекса "Агроинтеллект", сообщает обладминистрация.Отмечается, что полный комплекс состоит из десяти технологических звеньев. В понедельник состоялось открытие заключительного – ветеринарной клиники.Также глава региона провел региональный наблюдательный совет аграрного образовательно-производственного центра."Участием в проекте могут гордиться всего 42 региона. У нашей Томской области образовательно-производственных центров два: для сельскохозяйственной отрасли и для железнодорожного транспорта", – сказал Мазур, отметив, что в целом по стране по федеральному проекту "Профессионалитет" создан 71 такой центр.Глава региона познакомился с работой лабораторий образовательно-производственного комплекса "Агроинтеллект" и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по федеральному проекту "Молодые профессионалы".Владимир Мазур отметил, что участие Томской области в федеральном проекте позволило провести перезагрузку процесса подготовки профессиональных кадров, подключить механизмы государственно-частного партнерства, а также закрепить за образовательным центром опорного работодателя и производственного партнера. Им стала компания "Сибарго", с которой губернатор подписал программу деятельности образовательно-производственного центра.
https://ria.ru/20221202/dorogi-1835849853.html
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владимир мазур, томская область
Томская область, Владимир Мазур, Томская область
В Томской области запустили производственный комплекс "Агроинтеллект"
Мазур: в Томской области запустили производственный комплекс "Агроинтеллект"
ТОМСК, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в Томском аграрном колледже последнее технологическое звено образовательно-производственного комплекса "Агроинтеллект", сообщает обладминистрация.
Отмечается, что полный комплекс состоит из десяти технологических звеньев. В понедельник состоялось открытие заключительного – ветеринарной клиники.
Также глава региона провел региональный наблюдательный совет аграрного образовательно-производственного центра.
"Участием в проекте могут гордиться всего 42 региона. У нашей Томской области образовательно-производственных центров два: для сельскохозяйственной отрасли и для железнодорожного транспорта", – сказал Мазур, отметив, что в целом по стране по федеральному проекту "Профессионалитет" создан 71 такой центр.
Глава региона познакомился с работой лабораторий образовательно-производственного комплекса "Агроинтеллект" и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по федеральному проекту "Молодые профессионалы".
Владимир Мазур отметил, что участие Томской области в федеральном проекте позволило провести перезагрузку процесса подготовки профессиональных кадров, подключить механизмы государственно-частного партнерства, а также закрепить за образовательным центром опорного работодателя и производственного партнера. Им стала компания "Сибарго", с которой губернатор подписал программу деятельности образовательно-производственного центра.