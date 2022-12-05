https://ria.ru/20221205/abkhaziya-1836460054.html

Путин ратифицировал соглашение о содействии экономическому развитию Абхазии

Путин ратифицировал соглашение о содействии экономическому развитию Абхазии - РИА Новости, 05.12.2022

Путин ратифицировал соглашение о содействии экономическому развитию Абхазии

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:48

2022-12-05T16:48

2022-12-05T16:48

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на 2022-2025 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В развитие Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года в Сочи (далее - Договор), были заключены международные соглашения, направленные на оказание всесторонней поддержки в восстановлении экономики республики и повышении уровня жизни ее населения", - говорилось в пояснительной записке.По словам авторов пояснительной записки, в Москве 4 августа 2022 года было подписано соглашение между РФ и Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.Соглашение должно стать единым унифицированным межгосударственным соглашением, регулирующим вопросы оказания финансовой помощи на реализацию мероприятий госпрограммы - в первую очередь по поддержке отраслей экономики республики, по развитию системы кредитования и созданию системы налогового администрирования в Абхазии, "а также на финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора (за исключением обязательств в сферах обороны, безопасности и обеспечения правопорядка)", сообщалось в пояснительной записке.

https://ria.ru/20221129/abkhaziya-1835066027.html

https://ria.ru/20221118/tovarooborot-1832648344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, абхазия, россия, сочи, политика, в мире, грузия