Путин ратифицировал соглашение о содействии экономическому развитию Абхазии
Путин ратифицировал соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии
Флажки в оформлении абхазского фестиваля "Апсны". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на 2022-2025 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В развитие Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года в Сочи (далее - Договор), были заключены международные соглашения, направленные на оказание всесторонней поддержки в восстановлении экономики республики и повышении уровня жизни ее населения", - говорилось в пояснительной записке.
По словам авторов пояснительной записки, в Москве 4 августа 2022 года было подписано соглашение между РФ и Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.
Соглашение должно стать единым унифицированным межгосударственным соглашением, регулирующим вопросы оказания финансовой помощи на реализацию мероприятий госпрограммы - в первую очередь по поддержке отраслей экономики республики, по развитию системы кредитования и созданию системы налогового администрирования в Абхазии, "а также на финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора (за исключением обязательств в сферах обороны, безопасности и обеспечения правопорядка)", сообщалось в пояснительной записке.