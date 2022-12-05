Рейтинг@Mail.ru
Путин ратифицировал соглашение о содействии экономическому развитию Абхазии - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/abkhaziya-1836460054.html
Путин ратифицировал соглашение о содействии экономическому развитию Абхазии
Путин ратифицировал соглашение о содействии экономическому развитию Абхазии - РИА Новости, 05.12.2022
Путин ратифицировал соглашение о содействии экономическому развитию Абхазии
Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:48
2022-12-05T16:48
владимир путин
абхазия
россия
сочи
политика
в мире
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/26/1529692696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a63de8ff316b913819c84fda8efa87ae.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на 2022-2025 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В развитие Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года в Сочи (далее - Договор), были заключены международные соглашения, направленные на оказание всесторонней поддержки в восстановлении экономики республики и повышении уровня жизни ее населения", - говорилось в пояснительной записке.По словам авторов пояснительной записки, в Москве 4 августа 2022 года было подписано соглашение между РФ и Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.Соглашение должно стать единым унифицированным межгосударственным соглашением, регулирующим вопросы оказания финансовой помощи на реализацию мероприятий госпрограммы - в первую очередь по поддержке отраслей экономики республики, по развитию системы кредитования и созданию системы налогового администрирования в Абхазии, "а также на финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора (за исключением обязательств в сферах обороны, безопасности и обеспечения правопорядка)", сообщалось в пояснительной записке.
https://ria.ru/20221129/abkhaziya-1835066027.html
https://ria.ru/20221118/tovarooborot-1832648344.html
абхазия
россия
сочи
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/26/1529692696_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_b8bf9a9ebc92172832290bb76822551d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, абхазия, россия, сочи, политика, в мире, грузия
Владимир Путин, Абхазия, Россия, Сочи, Политика, В мире, Грузия
16:48 05.12.2022
 
Путин ратифицировал соглашение о содействии экономическому развитию Абхазии

Путин ратифицировал соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФлажки в оформлении абхазского фестиваля "Апсны"
Флажки в оформлении абхазского фестиваля Апсны - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флажки в оформлении абхазского фестиваля "Апсны". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на 2022-2025 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В развитие Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года в Сочи (далее - Договор), были заключены международные соглашения, направленные на оказание всесторонней поддержки в восстановлении экономики республики и повышении уровня жизни ее населения", - говорилось в пояснительной записке.
Сухум - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 16:23
В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года
По словам авторов пояснительной записки, в Москве 4 августа 2022 года было подписано соглашение между РФ и Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.
Соглашение должно стать единым унифицированным межгосударственным соглашением, регулирующим вопросы оказания финансовой помощи на реализацию мероприятий госпрограммы - в первую очередь по поддержке отраслей экономики республики, по развитию системы кредитования и созданию системы налогового администрирования в Абхазии, "а также на финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора (за исключением обязательств в сферах обороны, безопасности и обеспечения правопорядка)", сообщалось в пояснительной записке.
Флаг Абхазии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 20:49
Абхазия договорилась с Россией о наращивании объемов товарооборота
 
Владимир ПутинАбхазияРоссияСочиПолитикаВ миреГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала