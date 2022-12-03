https://ria.ru/20221203/zaschita-1836133514.html

Минск и Москва выработают действия для защиты Союзного государства

Минск и Москва выработают действия для защиты Союзного государства - РИА Новости, 03.12.2022

Минск и Москва выработают действия для защиты Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, что переговоры с ним станут продолжением его беседы с... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:34

2022-12-03T19:34

2022-12-03T20:19

союзное государство

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, что переговоры с ним станут продолжением его беседы с Владимиром Путиным.Глава государства уточнил, что созвонился с коллегой накануне.Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе группировки войск составит чуть менее девяти тысяч. Они уже начали прибывать в страну, в их числе также находится авиационная составляющая. Ранее сообщалось, что в Белоруссию в рамках развертываемой совместно с Россией группировки войск планируется прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20221203/voennye-1836128843.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, россия, белоруссия