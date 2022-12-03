https://ria.ru/20221203/zaschita-1836133514.html
Минск и Москва выработают действия для защиты Союзного государства
Минск и Москва выработают действия для защиты Союзного государства - РИА Новости, 03.12.2022
Минск и Москва выработают действия для защиты Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, что переговоры с ним станут продолжением его беседы с... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:34
2022-12-03T19:34
2022-12-03T20:19
союзное государство
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, что переговоры с ним станут продолжением его беседы с Владимиром Путиным.Глава государства уточнил, что созвонился с коллегой накануне.Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе группировки войск составит чуть менее девяти тысяч. Они уже начали прибывать в страну, в их числе также находится авиационная составляющая. Ранее сообщалось, что в Белоруссию в рамках развертываемой совместно с Россией группировки войск планируется прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
https://ria.ru/20221203/voennye-1836128843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр лукашенко, россия, белоруссия
Союзное государство, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
19:34 03.12.2022 (обновлено: 20:19 03.12.2022)
Минск и Москва выработают действия для защиты Союзного государства
Лукашенко: Минск и Москва выработают позицию по действиям для защиты Союзного государства
МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, что переговоры с ним станут продолжением его беседы с Владимиром Путиным.
Глава государства уточнил, что созвонился с коллегой накануне.
"Он мне вчера звонил. Мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Беларуси и России. Он сказал, что вы будете здесь и мы с вами продолжим это обсуждение. Выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях по защите нашей территориальной целостности", — сказал белорусский лидер.
Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе группировки войск составит чуть менее девяти тысяч. Они уже начали прибывать в страну, в их числе также находится авиационная составляющая. Ранее сообщалось, что в Белоруссию в рамках развертываемой совместно с Россией группировки войск планируется прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.
Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.