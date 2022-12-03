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Украинские войска по ночам завозят технику в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html
Украинские войска по ночам завозят технику в Запорожье, заявил Рогов
Украинские войска по ночам завозят технику в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 03.12.2022
Украинские войска по ночам завозят технику в Запорожье, заявил Рогов
Украинские войска показательно перебрасывают часть резервов с Запорожского направления к Артемовску (украинское название — Бахмут) в ДНР, однако на самом деле... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:29
2022-12-03T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска показательно перебрасывают часть резервов с Запорожского направления к Артемовску (украинское название — Бахмут) в ДНР, однако на самом деле продолжают наращивать группировку в районе Орехова, перевозят технику туда по ночам, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Показательно боевики Зеленского перебрасывают из Орехова, с Запорожского направления, в окрестности Бахмута небольшое количество своих боевиков чуть ли не прилюдно. И в это же время по ночам гонят технику туда же с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск", — сказал политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, ситуация вызывает тревогу и доказывает, что Киев не намерен отступать от планов наступления. Кроме того, к обострению ситуации могут привести и ожидающиеся в Запорожской области заморозки."Я думаю, что нас ждет очень непростой декабрь, очень тревожный во всех смыслах", — добавил Рогов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836076934.html
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запорожье
артемовск
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в мире, владимир рогов, запорожье, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Артемовск, Донецкая Народная Республика
16:29 03.12.2022 (обновлено: 17:32 03.12.2022)
 
Украинские войска по ночам завозят технику в Запорожье, заявил Рогов

Рогов: украинские войска якобы уводят силы с Запорожья, но по ночам завозят технику

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска показательно перебрасывают часть резервов с Запорожского направления к Артемовску (украинское название — Бахмут) в ДНР, однако на самом деле продолжают наращивать группировку в районе Орехова, перевозят технику туда по ночам, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Показательно боевики Зеленского перебрасывают из Орехова, с Запорожского направления, в окрестности Бахмута небольшое количество своих боевиков чуть ли не прилюдно. И в это же время по ночам гонят технику туда же с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск", — сказал политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, ситуация вызывает тревогу и доказывает, что Киев не намерен отступать от планов наступления. Кроме того, к обострению ситуации могут привести и ожидающиеся в Запорожской области заморозки.
"Я думаю, что нас ждет очень непростой декабрь, очень тревожный во всех смыслах", — добавил Рогов.
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Российские военные удерживают рубежи Запорожской области, заявил Балицкий
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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2 декабря, 10:01Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожьеАртемовскДонецкая Народная Республика
 
 
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