https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html

Украинские войска по ночам завозят технику в Запорожье, заявил Рогов

Украинские войска по ночам завозят технику в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 03.12.2022

Украинские войска по ночам завозят технику в Запорожье, заявил Рогов

Украинские войска показательно перебрасывают часть резервов с Запорожского направления к Артемовску (украинское название — Бахмут) в ДНР, однако на самом деле... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:29

2022-12-03T16:29

2022-12-03T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожье

артемовск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска показательно перебрасывают часть резервов с Запорожского направления к Артемовску (украинское название — Бахмут) в ДНР, однако на самом деле продолжают наращивать группировку в районе Орехова, перевозят технику туда по ночам, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Показательно боевики Зеленского перебрасывают из Орехова, с Запорожского направления, в окрестности Бахмута небольшое количество своих боевиков чуть ли не прилюдно. И в это же время по ночам гонят технику туда же с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск", — сказал политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, ситуация вызывает тревогу и доказывает, что Киев не намерен отступать от планов наступления. Кроме того, к обострению ситуации могут привести и ожидающиеся в Запорожской области заморозки."Я думаю, что нас ждет очень непростой декабрь, очень тревожный во всех смыслах", — добавил Рогов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836076934.html

https://ria.ru/20221202/himars-1835780432.html

запорожье

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир рогов, запорожье, артемовск, донецкая народная республика