12:15 03.12.2022 (обновлено: 14:24 03.12.2022)
Российские военные удерживают рубежи Запорожской области, заявил Балицкий
Врио губернатора Балицкий: российские военные удерживают рубежи Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие держат рубежи в Запорожской области и пресекают попытки прорыва обороны, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Накануне Балицкий опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о захвате города Пологи и эвакуации жителей и администраций Михайловки и Васильевки.
"Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы. Мы на своей земле", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.