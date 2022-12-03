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Российские военные удерживают рубежи Запорожской области, заявил Балицкий - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836076934.html
Российские военные удерживают рубежи Запорожской области, заявил Балицкий
Российские военные удерживают рубежи Запорожской области, заявил Балицкий - РИА Новости, 03.12.2022
Российские военные удерживают рубежи Запорожской области, заявил Балицкий
Российские военнослужащие держат рубежи в Запорожской области и пресекают попытки прорыва обороны, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:15
2022-12-03T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие держат рубежи в Запорожской области и пресекают попытки прорыва обороны, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Накануне Балицкий опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о захвате города Пологи и эвакуации жителей и администраций Михайловки и Васильевки."Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы. Мы на своей земле", — написал чиновник в своем Telegram-канале.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/propaganda-kieva-1835917658.html
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в мире, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область
12:15 03.12.2022 (обновлено: 14:24 03.12.2022)
 
Российские военные удерживают рубежи Запорожской области, заявил Балицкий

Врио губернатора Балицкий: российские военные удерживают рубежи Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие держат рубежи в Запорожской области и пресекают попытки прорыва обороны, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Накануне Балицкий опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о захвате города Пологи и эвакуации жителей и администраций Михайловки и Васильевки.
"Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы. Мы на своей земле", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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