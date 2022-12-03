https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836076934.html

Российские военные удерживают рубежи Запорожской области, заявил Балицкий

Российские военные удерживают рубежи Запорожской области, заявил Балицкий - РИА Новости, 03.12.2022

Российские военные удерживают рубежи Запорожской области, заявил Балицкий

Российские военнослужащие держат рубежи в Запорожской области и пресекают попытки прорыва обороны, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T12:15

2022-12-03T12:15

2022-12-03T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

запорожская область

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие держат рубежи в Запорожской области и пресекают попытки прорыва обороны, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Накануне Балицкий опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о захвате города Пологи и эвакуации жителей и администраций Михайловки и Васильевки."Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы. Мы на своей земле", — написал чиновник в своем Telegram-канале.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/propaganda-kieva-1835917658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евгений балицкий, запорожская область