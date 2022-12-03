https://ria.ru/20221203/zaderzhanie-1836128411.html
Дипмиссия направила ноту из-за задержания россиянина в Великобритании
Дипмиссия направила ноту из-за задержания россиянина в Великобритании - РИА Новости, 03.12.2022
Дипмиссия направила ноту из-за задержания россиянина в Великобритании
Посольство в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за задержания россиянина, говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:55
2022-12-03T18:55
2022-12-03T20:37
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Посольство в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за задержания россиянина, говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.В посольстве потребовали в кратчайшие сроки разъяснить причины и обстоятельства ареста, а также сообщить информацию о местонахождении и условиях содержания соотечественника. В дипмиссии также отметили, что предложили британским властям незамедлительно обеспечить доступ сотрудников к россиянину, а также предоставить ему переводчика и адвоката.В свою очередь, в Альфа-банке опровергли сообщения о том, что задержанный — бизнесмен Михаил Фридман. В пресс-службе уточнили, что он находится у себя дома и никакого отношения к этой истории не имеет.Ранее британское Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что правоохранительные органы задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Его обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана путем лжесвидетельства. При этом имя предпринимателя не сообщалось.
https://ria.ru/20221203/bayden-1836116027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, лондон, в мире
Великобритания, Россия, Лондон, В мире
18:55 03.12.2022 (обновлено: 20:37 03.12.2022)
Дипмиссия направила ноту из-за задержания россиянина в Великобритании
Посольство России потребовало от Лондона информации о причинах задержания россиянина
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Посольство в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за задержания россиянина, говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснением в связи с информацией Национального агентства по борьбе с преступностью о якобы произведенном в Лондоне задержании российского гражданина", — уточнили там.
В посольстве потребовали в кратчайшие сроки разъяснить причины и обстоятельства ареста, а также сообщить информацию о местонахождении и условиях содержания соотечественника. В дипмиссии также отметили, что предложили британским властям незамедлительно обеспечить доступ сотрудников к россиянину, а также предоставить ему переводчика и адвоката.
В свою очередь, в Альфа-банке опровергли сообщения о том, что задержанный — бизнесмен Михаил Фридман. В пресс-службе уточнили, что он находится у себя дома и никакого отношения к этой истории не имеет.
Ранее британское Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что правоохранительные органы задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Его обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана путем лжесвидетельства. При этом имя предпринимателя не сообщалось.