https://ria.ru/20221203/zaderzhanie-1836128411.html

Дипмиссия направила ноту из-за задержания россиянина в Великобритании

Дипмиссия направила ноту из-за задержания россиянина в Великобритании - РИА Новости, 03.12.2022

Дипмиссия направила ноту из-за задержания россиянина в Великобритании

Посольство в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за задержания россиянина, говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:55

2022-12-03T18:55

2022-12-03T20:37

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Посольство в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за задержания россиянина, говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.В посольстве потребовали в кратчайшие сроки разъяснить причины и обстоятельства ареста, а также сообщить информацию о местонахождении и условиях содержания соотечественника. В дипмиссии также отметили, что предложили британским властям незамедлительно обеспечить доступ сотрудников к россиянину, а также предоставить ему переводчика и адвоката.В свою очередь, в Альфа-банке опровергли сообщения о том, что задержанный — бизнесмен Михаил Фридман. В пресс-службе уточнили, что он находится у себя дома и никакого отношения к этой истории не имеет.Ранее британское Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что правоохранительные органы задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Его обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана путем лжесвидетельства. При этом имя предпринимателя не сообщалось.

https://ria.ru/20221203/bayden-1836116027.html

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Влада Копылова

великобритания, россия, лондон, в мире