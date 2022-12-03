https://ria.ru/20221203/zaderzhanie-1836107721.html
В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ
В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2022
В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ
Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег, сообщила газета The Independent... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:32
2022-12-03T16:32
2022-12-03T18:16
в мире
великобритания
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149579/29/1495792944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c9952a8a1388abcb3f6640d36783a04.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег, сообщила газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью.Агентство заявило, что предпринимателя, имя которого не сообщается, задержали в четверг в его "многомиллионном" доме в Лондоне.Отмечается, что бизнесмена обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел Великобритании путем лжесвидетельства.В заявлении также говорится, что по данному делу были задержаны еще два человека. Сообщается, что все трое были допрошены агентством и отпущены под залог.
https://ria.ru/20220824/arest-1811810318.html
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149579/29/1495792944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20be4506744c2a6b28ea87d7e7ef4e84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон
В мире, Великобритания, Лондон
16:32 03.12.2022 (обновлено: 18:16 03.12.2022)
В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ
The Independent: британские правоохранители задержали 58-летнего российского бизнесмена