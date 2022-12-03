https://ria.ru/20221203/zaderzhanie-1836107721.html

В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ

В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2022

В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ

Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег, сообщила газета The Independent... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:32

2022-12-03T16:32

2022-12-03T18:16

в мире

великобритания

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149579/29/1495792944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c9952a8a1388abcb3f6640d36783a04.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег, сообщила газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью.Агентство заявило, что предпринимателя, имя которого не сообщается, задержали в четверг в его "многомиллионном" доме в Лондоне.Отмечается, что бизнесмена обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел Великобритании путем лжесвидетельства.В заявлении также говорится, что по данному делу были задержаны еще два человека. Сообщается, что все трое были допрошены агентством и отпущены под залог.

https://ria.ru/20220824/arest-1811810318.html

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, лондон