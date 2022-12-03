Рейтинг@Mail.ru
В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/zaderzhanie-1836107721.html
В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ
В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2022
В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ
Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег, сообщила газета The Independent... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:32
2022-12-03T18:16
в мире
великобритания
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149579/29/1495792944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c9952a8a1388abcb3f6640d36783a04.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег, сообщила газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью.Агентство заявило, что предпринимателя, имя которого не сообщается, задержали в четверг в его "многомиллионном" доме в Лондоне.Отмечается, что бизнесмена обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел Великобритании путем лжесвидетельства.В заявлении также говорится, что по данному делу были задержаны еще два человека. Сообщается, что все трое были допрошены агентством и отпущены под залог.
https://ria.ru/20220824/arest-1811810318.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149579/29/1495792944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20be4506744c2a6b28ea87d7e7ef4e84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лондон
В мире, Великобритания, Лондон
16:32 03.12.2022 (обновлено: 18:16 03.12.2022)
 
В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ

The Independent: британские правоохранители задержали 58-летнего российского бизнесмена

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкПолицейский в Лондоне
Полицейский в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Полицейский в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег, сообщила газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью.
Агентство заявило, что предпринимателя, имя которого не сообщается, задержали в четверг в его "многомиллионном" доме в Лондоне.
Отмечается, что бизнесмена обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел Великобритании путем лжесвидетельства.
В заявлении также говорится, что по данному делу были задержаны еще два человека. Сообщается, что все трое были допрошены агентством и отпущены под залог.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 13:27
Суд заочно арестовал немецкого бизнесмена по делу о мошенничестве
 
В миреВеликобританияЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала