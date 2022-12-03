День юриста в России
© Depositphotos.com / freedomtumzРабота юриста
© Depositphotos.com / freedomtumz
3 декабря в России отмечается День юриста. Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 2008 года президентом РФ Владимиром Путиным.
До XVIII века юриспруденция в России носила чисто прикладной характер. Имела место правоприменительная практика, поэтому законоведение было исключительным достоянием органов власти и суда. Однако в стране были свои теоретики-самоучки, знавшие римское, европейское, византийское право и создавшие уникальные кодексы законов. Так, создателем Судебника 1497 года был Владимир Гусев, комиссию по выработке проекта Соборного Уложения 1649 года возглавлял князь Никита Одоевский.
В 1725 году в открывшейся по велению Петра IПетербургской Академии наук появились первые ученые-правоведы.
В 1755 году с открытием Московского университета юридическая наука получила новый импульс развития: в заведении был образован юридический факультет.
Преподавание юридических наук в России начали приглашенные Петром I немецкие юристы. Здесь же создал свою первую научную школу и русский профессор, доктор гражданского и церковного права Семен Десницкий, из его трудов наиболее известным стало "Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи".
Преподавание юридических наук в России начали приглашенные Петром I немецкие юристы. Здесь же создал свою первую научную школу и русский профессор, доктор гражданского и церковного права Семен Десницкий, из его трудов наиболее известным стало "Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи".
Огромный вклад в изучение русского права внесли историки Василий Татищев, Николай Карамзин, Михаил Погодин, Борис Чичерин и другие. Ими были изданы многие тексты законов, начато изучение проблем становления российской государственности, формирования сословий, феодального землевладения, обычного права народов империи.
В XIX веке к их грудам прибавились сочинения известных историков государства и права Василия Сергеевича, Александра Градовского, Михаила Владимирского-Буданова.
20 сентября (8 сентября по старому стилю) 1802 года Манифестом Александра I "Об учреждении министерств" было создано министерство юстиции России. Этим же документом в составе правительства предусматривалась должность министра юстиции, одновременно он являлся генерал-прокурором Российской империи.
Первым министром юстиции был утвержден выдающийся русский поэт и государственный деятель Гавриил Державин.
Настоящим прорывом в юридической сфере вообще и юридической науке в частности стала судебная реформа 1864 года, которая ввела образовательный ценз (высшее юридическое образование) для судей, адвокатов, прокуроров, судебных следователей и других судейских чинов. После проведенной реформы полномочия министерства юстиции расширились. Ведомство осуществляло руководство судебными органами, управление межевой и тюремной частями, нотариатом, ввело институты мировых судей и присяжных заседателей, напрямую руководило прокуратурой и пр.
С середины XIXвека министры юстиции председательствовали в Международном трибунале, были членами постоянной Международной палаты Третейского суда в Гааге.
В числе известных юристов того столетия – Михаил Сперанский, Никита Крылов, Константин Победоносцев, Сергей Баршев и другие.
После Октябрьской революции 1917 года министерство юстиции было преобразовано в Народный комиссариат (Наркомат) юстиции.
В первые годы существования СССР юристы-практики подлежали мобилизации для государственного строительства. 11 мая 1920 года Советом народных комиссаров РСФСР было издано постановление "О регистрации лиц с высшим юридическим образованием", согласно которому указанные лица были обязаны в три дня зарегистрироваться в отделах учета и распределения рабочей силы. Промедление с регистрацией приравнивалось к дезертирству и каралось судом.
В системе министерства юстиции СССР были созданы научно-исследовательские криминалистические лаборатории и Всесоюзный институт юридических наук.
Именно по инициативе Минюста РСФСР в 1957 году (впервые в российском праве) в текст УПК РСФСР было включено понятие "презумпция невиновности".
В 1963 году Министерство юстиции СССР было упразднено, однако 30 августа 1970 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ по воссозданию органов юстиции. В тот же день был издан указ о создании в структуре Минюста Всероссийского института усовершенствования работников юстиции.
В числе видных советских юристов и правоведов были Николай Крыленко, Петр Стучка, Андрей Пионтковский,Михаил Шаргородский, Владимир Теребилов, Владимир Кудрявцев и другие.
В постперестроечной России роль и значение профессии юриста коренным образом изменились, повысились ее авторитет и популярность, возникли новые юридические специальности (мировые судьи, судебные приставы, частные нотариусы и пр.), изменились структура, методы и формы высшего юридического образования; возникли новые объединения юристов (нотариальные палаты, ассоциации юридических вузов, союзы адвокатов и пр.).
В России действуют несколько федеральных и десятки региональных общественных и некоммерческих корпоративных организаций юристов и их ассоциаций.
С инициативой учреждения профессионального праздника День юриста в Ассоциацию юристов России обратились депутаты Московской областной Думы. До этого в РФ отмечали только День работника прокуратуры и День специалиста юридической службы. Однако эти категории юристов не включают специалистов сферы правотворчества, правореализации и иных областей создания и применения норм права.
29 января 2008 года на съезде Ассоциации юристов России идею учреждения праздника поддержал первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев.
День юриста предлагалось отмечать 28 февраля – в день памяти великого князя киевского Ярослава Мудрого, положившего начало старейшему своду законов "Русская правда".
День юриста предлагалось отмечать 28 февраля – в день памяти великого князя киевского Ярослава Мудрого, положившего начало старейшему своду законов "Русская правда".
Также фигурировало 22 января – в этот день в 1724 году Сенатом был рассмотрен проект положения об учреждении Академии наук и художеств, в составе которой был учрежден юридический факультет.
В итоге первый в новейшей истории России День юриста отмечался 3 декабря 2008 года.
В этот день, 20 ноября по старому стилю, в 1864 году в России была принята серия законов, ставших основой судебной реформы. Именно эту дату вплоть до 1917 года считали своим профессиональным праздником российские правоведы.
С 2009 года в День юриста Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" присуждает высшую юридическую премию России "Юрист года".
Ежегодно награду вручают юристам, внесшим значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, значительный вклад в развитие российской юридической науки. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников