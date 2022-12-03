https://ria.ru/20221203/voennye-1836128843.html
Лукашенко: белорусские и российские военные готовятся как единая армия
Лукашенко: белорусские и российские военные готовятся как единая армия - РИА Новости, 03.12.2022
Лукашенко: белорусские и российские военные готовятся как единая армия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что белорусские и российские военные проводят в республике... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:59
2022-12-03T18:59
2022-12-03T20:01
александр лукашенко
в мире
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496352_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_502e20e4673a07a6055a9b16030c6b9b.jpg
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что белорусские и российские военные проводят в республике боевое слаживание, готовятся как единая армия, чтобы отразить любую агрессию."Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал (в ходе прошедших ранее в субботу переговоров министров двух стран – ред.) о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши - защитники Союзного государства - смогли отразить любую агрессию", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь в субботу.По его словам, решаются вопросы от аптечек медицинских до обмундирования и вооружения. "Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что все идет "так, как договаривались с президентом России". "Вы не просто в теме, вы это реализовываете с нашим министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем", - отметил Лукашенко.Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
https://ria.ru/20221203/shoygu-1836120350.html
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835397259.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496352_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_477eceffb2274fec496ea67113eee585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Россия
18:59 03.12.2022 (обновлено: 20:01 03.12.2022)
Лукашенко: белорусские и российские военные готовятся как единая армия
Президент Лукашенко: белорусские и российские военные готовятся как единая армия
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что белорусские и российские военные проводят в республике боевое слаживание, готовятся как единая армия, чтобы отразить любую агрессию.
"Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал (в ходе прошедших ранее в субботу переговоров министров двух стран – ред.) о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши - защитники Союзного государства - смогли отразить любую агрессию", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь
в субботу.
По его словам, решаются вопросы от аптечек медицинских до обмундирования и вооружения. "Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что все идет "так, как договаривались с президентом России". "Вы не просто в теме, вы это реализовываете с нашим министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем", - отметил Лукашенко.
Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.
Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.