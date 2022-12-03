https://ria.ru/20221203/voennye-1836128843.html

Лукашенко: белорусские и российские военные готовятся как единая армия

Лукашенко: белорусские и российские военные готовятся как единая армия - РИА Новости, 03.12.2022

Лукашенко: белорусские и российские военные готовятся как единая армия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что белорусские и российские военные проводят в республике... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:59

2022-12-03T18:59

2022-12-03T20:01

александр лукашенко

в мире

белоруссия

россия

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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что белорусские и российские военные проводят в республике боевое слаживание, готовятся как единая армия, чтобы отразить любую агрессию."Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал (в ходе прошедших ранее в субботу переговоров министров двух стран – ред.) о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши - защитники Союзного государства - смогли отразить любую агрессию", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь в субботу.По его словам, решаются вопросы от аптечек медицинских до обмундирования и вооружения. "Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что все идет "так, как договаривались с президентом России". "Вы не просто в теме, вы это реализовываете с нашим министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем", - отметил Лукашенко.Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20221203/shoygu-1836120350.html

https://ria.ru/20221130/ukraina-1835397259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия