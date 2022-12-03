https://ria.ru/20221203/tsenzura-1836049647.html

Журналист рассказал, как власти США заставляли Twitter цензурировать посты

Журналист рассказал, как власти США заставляли Twitter цензурировать посты - РИА Новости, 03.12.2022

Журналист рассказал, как власти США заставляли Twitter цензурировать посты

Американские власти, в первую очередь, представители Демократической партии, регулярно заставляли руководство соцсети Twitter удалять сообщения с ленты, следует РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T05:33

2022-12-03T05:33

2022-12-03T11:48

в мире

технологии

илон маск

хантер байден

дональд трамп

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594056954_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_87ff3bcf3fa49716bd21a23f2c12caea.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Американские власти, в первую очередь, представители Демократической партии, регулярно заставляли руководство соцсети Twitter удалять сообщения с ленты, следует из публикации журналиста Мэтта Таибби со ссылкой на внутренние документы компании.Ссылку на сообщение Таибби опубликовал на своей странице нынешний владелец Twitter американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Он сопроводил пост комментарием "приступим". Дело в том, что ранее предниниматель обещал опубликовать документы о том, какую роль социальная сеть играла в скандале с ноутбуком Хантера Байдена."К 2020 году запросы от связанных действующих лиц об удалении твитов стали привычным делом. Один из руководителей писал другому: "Новые данные на пересмотр от команды Байдена". Ответом на это было: "Сделано", — пишет журналист, сопровождая сообщение скриншотом переписки с перечнем якобы подлежавших удалению твитов, датированной сентябрем 2020 года.Как утверждается, администрация платформы "приняла чрезвычайные меры, чтобы скрыть эту историю" — удалила полученные от команды Байдена-старшего ссылки и разместила предупреждения о том, что эта информация "может быть небезопасной".В целом, как замечает автор публикации, Twitter "медленно принуждали" к использованию инструментов по контролю за свободой слова."С течением времени команда и руководство Twitter начали находить все больше способов использования этих инструментов. Внешние стороны требовали от компании манипулировать сообщениями сперва помалу, а затем все более часто, а потом постоянно", — рассказал Таибби.Как пояснил автор сообщений, пользователи Twitter, включая знаменитостей, могли блокировать по политическому приказу. Вместе с тем запросы на цензурирование информации поступали также со стороны Белого дома, на тот момент находившегося под контролем бывшего президента США Дональда Трампа."Однако система не была сбалансирована. Поскольку Twitter был и остается преимущественно наполнен людьми с одной политической ориентацией, у левых (то есть демократов) было больше каналов, больше возможностей выразить недовольство", — замечает репортер.Вместе с тем проверить подлинность приведенной Таибби информации пока не представляется возможным.В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала несколько материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который обнаружили в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которую затем передал Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.

https://ria.ru/20220331/bayden-1781185351.html

https://ria.ru/20221122/bayden-1833264762.html

https://ria.ru/20220428/nikaragua-1785854688.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, хантер байден, дональд трамп, сша