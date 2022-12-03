https://ria.ru/20221203/trevoga-1836092743.html

В Сумской области и на юге Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской области и на юге Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022

В Сумской области и на юге Украины объявили воздушную тревогу

Тревога объявлена в Сумской, Одесской, Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:40

2022-12-03T14:40

2022-12-03T14:40

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Тревога объявлена в Сумской, Одесской, Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Ранее тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в части Сумкой области, о чем сообщали местные власти.Карта отмечена красным в указанных областях. В сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 14.18".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html

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сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сумская область