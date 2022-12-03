https://ria.ru/20221203/trevoga-1836092743.html
В Сумской области и на юге Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской области и на юге Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2022
В Сумской области и на юге Украины объявили воздушную тревогу
Тревога объявлена в Сумской, Одесской, Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:40
2022-12-03T14:40
2022-12-03T14:40
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Тревога объявлена в Сумской, Одесской, Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Ранее тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в части Сумкой области, о чем сообщали местные власти.Карта отмечена красным в указанных областях. В сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 14.18".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область
В Сумской области и на юге Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской области и некоторых регионах на юге Украины объявили воздушную тревогу