https://ria.ru/20221203/sireny-1836144157.html
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 03.12.2022
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, сообщает в субботу вечером пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:00
2022-12-03T21:00
2022-12-03T21:20
в мире
израиль
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, сообщает в субботу вечером пресс-служба израильской армии."Сирены звучат на юге Израиля", - говорится в сообщении в Twitter армии.
https://ria.ru/20221202/izrail-1835957107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
21:00 03.12.2022 (обновлено: 21:20 03.12.2022)
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
В южной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги