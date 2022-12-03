https://ria.ru/20221203/sireny-1836144157.html

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 03.12.2022

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, сообщает в субботу вечером пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T21:00

2022-12-03T21:00

2022-12-03T21:20

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израиль

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, сообщает в субботу вечером пресс-служба израильской армии."Сирены звучат на юге Израиля", - говорится в сообщении в Twitter армии.

https://ria.ru/20221202/izrail-1835957107.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль