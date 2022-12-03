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На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 03.12.2022
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На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 03.12.2022
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, сообщает в субботу вечером пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:00
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в мире
израиль
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, сообщает в субботу вечером пресс-служба израильской армии."Сирены звучат на юге Израиля", - говорится в сообщении в Twitter армии.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
21:00 03.12.2022 (обновлено: 21:20 03.12.2022)
 
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

В южной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, сообщает в субботу вечером пресс-служба израильской армии.
"Сирены звучат на юге Израиля", - говорится в сообщении в Twitter армии.
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