https://ria.ru/20221203/shoygu-1836145401.html

Шойгу поблагодарил Лукашенко за гостеприимство к российским военным

Шойгу поблагодарил Лукашенко за гостеприимство к российским военным - РИА Новости, 03.12.2022

Шойгу поблагодарил Лукашенко за гостеприимство к российским военным

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные из состава белорусско-российской региональной группировки войск чувствуют себя в Белоруссии... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T21:14

2022-12-03T21:14

2022-12-03T21:14

союзное государство

сергей шойгу

белоруссия

россия

александр лукашенко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные из состава белорусско-российской региональной группировки войск чувствуют себя в Белоруссии как дома."Они действительно чувствуют себя здесь как дома. Гостеприимный народ, который окружает их, и, естественно, в первую очередь военные делают все для того, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание", - сказал Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Его слова приводит в субботу пресс-служба главы белорусского государства.Шойгу поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, в первую очередь в отношении военных, которые находятся в Белоруссии в составе совместной региональной группировки войск."Поэтому спасибо, Александр Григорьевич. Я приехал с наилучшими пожеланиями от нашего президента. Готов обсудить темы, о которых вы говорили (накануне – ред.) по телефону, на прошлой встрече", - добавил глава российского Минобороны.Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее сообщалось, что также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20221203/zaschita-1836133514.html

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Влада Копылова

сергей шойгу, белоруссия, россия, александр лукашенко, министерство обороны рф (минобороны рф)