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В Тюменской области рассказали о системе комплексной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 03.12.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221203/reabilitatsiya-1836076190.html
В Тюменской области рассказали о системе комплексной реабилитации инвалидов
В Тюменской области рассказали о системе комплексной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 03.12.2022
В Тюменской области рассказали о системе комплексной реабилитации инвалидов
Вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на постоянном контроле властей Тюменской области, в РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:06
2022-12-03T12:06
тюменская область
александр моор
тюменская область
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россия
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ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на постоянном контроле властей Тюменской области, в зоне постоянного внимания также создание и дальнейшее развитие доступной среды, заявил глава региона Александр Моор.В Тюменской области проживают более 95 тысяч человек с инвалидностью, из них почти 9 тысяч – это дети, повышение качества их жизни - важная часть государственной политики, подчеркнул Моор."В Тюменской области вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на постоянном контроле. Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную возможность быть полноправным членом общества, получать знания, профессиональные навыки, заниматься спортом или творчеством", – отметил Моор.Как отмечается на сайте правительства региона, местные власти развивают систему комплексной реабилитации и абилитации, поддерживают паралимпийские виды спорта и сеть госучреждений, оказывающих услуги людям с особенностями здоровья. Так, в 2023 году в регионе начнут работу над созданием в Тюмени многофункционального реабилитационного центра для детей и взрослых. Помимо медицинских кабинетов, залов ЛФК и психологической помощи, отделения профориентации с мастерскими, в нем будут центр водолечения с бассейном, гостиница для инвалидов и сопровождающих, спортблок и культурно-досуговый центр. Это важное решение, все технические аспекты согласованы с организациями инвалидов.Значимым событием для Тюменской области стало и участие в пилотном проекте Минтруда России по комплексной реабилитации и абилитации детей, которые впервые получили инвалидность. "По результатам его реализации будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию системы комплексной реабилитации детей-инвалидов в целом, и этот опыт будет полезен другим регионам России", - считают в правительстве региона.
https://ria.ru/20221202/tsentr-1835935471.html
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александр моор, тюменская область, тюмень, россия
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Тюмень, Россия
12:06 03.12.2022
 
В Тюменской области рассказали о системе комплексной реабилитации инвалидов

В Тюменской области развивают систему комплексной реабилитации инвалидов

© РИА Новости / Евгений СамаринИнвалиды
Инвалиды - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
Инвалиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на постоянном контроле властей Тюменской области, в зоне постоянного внимания также создание и дальнейшее развитие доступной среды, заявил глава региона Александр Моор.
В Тюменской области проживают более 95 тысяч человек с инвалидностью, из них почти 9 тысяч – это дети, повышение качества их жизни - важная часть государственной политики, подчеркнул Моор.
Путин о создании центров реабилитации в Донбассе: Обязательно сделаем - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:45Специальная военная операция на Украине
Путин пообещал инвалиду создать реабилитационные центры в Донбассе
"В Тюменской области вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на постоянном контроле. Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную возможность быть полноправным членом общества, получать знания, профессиональные навыки, заниматься спортом или творчеством", – отметил Моор.
Как отмечается на сайте правительства региона, местные власти развивают систему комплексной реабилитации и абилитации, поддерживают паралимпийские виды спорта и сеть госучреждений, оказывающих услуги людям с особенностями здоровья. Так, в 2023 году в регионе начнут работу над созданием в Тюмени многофункционального реабилитационного центра для детей и взрослых. Помимо медицинских кабинетов, залов ЛФК и психологической помощи, отделения профориентации с мастерскими, в нем будут центр водолечения с бассейном, гостиница для инвалидов и сопровождающих, спортблок и культурно-досуговый центр. Это важное решение, все технические аспекты согласованы с организациями инвалидов.
Значимым событием для Тюменской области стало и участие в пилотном проекте Минтруда России по комплексной реабилитации и абилитации детей, которые впервые получили инвалидность. "По результатам его реализации будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию системы комплексной реабилитации детей-инвалидов в целом, и этот опыт будет полезен другим регионам России", - считают в правительстве региона.
Владимир Путин в формате проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 18:18
Путин пообещал продолжить пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьТюменьРоссия
 
 
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