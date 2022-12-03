https://ria.ru/20221203/reabilitatsiya-1836076190.html
В Тюменской области рассказали о системе комплексной реабилитации инвалидов
В Тюменской области рассказали о системе комплексной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 03.12.2022
В Тюменской области рассказали о системе комплексной реабилитации инвалидов
Вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на постоянном контроле властей Тюменской области, в РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:06
2022-12-03T12:06
2022-12-03T12:06
тюменская область
александр моор
тюменская область
тюмень
россия
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ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на постоянном контроле властей Тюменской области, в зоне постоянного внимания также создание и дальнейшее развитие доступной среды, заявил глава региона Александр Моор.В Тюменской области проживают более 95 тысяч человек с инвалидностью, из них почти 9 тысяч – это дети, повышение качества их жизни - важная часть государственной политики, подчеркнул Моор."В Тюменской области вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на постоянном контроле. Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную возможность быть полноправным членом общества, получать знания, профессиональные навыки, заниматься спортом или творчеством", – отметил Моор.Как отмечается на сайте правительства региона, местные власти развивают систему комплексной реабилитации и абилитации, поддерживают паралимпийские виды спорта и сеть госучреждений, оказывающих услуги людям с особенностями здоровья. Так, в 2023 году в регионе начнут работу над созданием в Тюмени многофункционального реабилитационного центра для детей и взрослых. Помимо медицинских кабинетов, залов ЛФК и психологической помощи, отделения профориентации с мастерскими, в нем будут центр водолечения с бассейном, гостиница для инвалидов и сопровождающих, спортблок и культурно-досуговый центр. Это важное решение, все технические аспекты согласованы с организациями инвалидов.Значимым событием для Тюменской области стало и участие в пилотном проекте Минтруда России по комплексной реабилитации и абилитации детей, которые впервые получили инвалидность. "По результатам его реализации будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию системы комплексной реабилитации детей-инвалидов в целом, и этот опыт будет полезен другим регионам России", - считают в правительстве региона.
https://ria.ru/20221202/tsentr-1835935471.html
https://ria.ru/20221202/reabilitatsiya-1835969992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область, тюмень, россия
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Тюмень, Россия
В Тюменской области рассказали о системе комплексной реабилитации инвалидов
В Тюменской области развивают систему комплексной реабилитации инвалидов
ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на постоянном контроле властей Тюменской области, в зоне постоянного внимания также создание и дальнейшее развитие доступной среды, заявил глава региона Александр Моор.
В Тюменской области проживают более 95 тысяч человек с инвалидностью, из них почти 9 тысяч – это дети, повышение качества их жизни - важная часть государственной политики, подчеркнул Моор.
"В Тюменской области вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на постоянном контроле. Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную возможность быть полноправным членом общества, получать знания, профессиональные навыки, заниматься спортом или творчеством", – отметил Моор.
Как отмечается на сайте правительства региона, местные власти развивают систему комплексной реабилитации и абилитации, поддерживают паралимпийские виды спорта и сеть госучреждений, оказывающих услуги людям с особенностями здоровья. Так, в 2023 году в регионе начнут работу над созданием в Тюмени
многофункционального реабилитационного центра для детей и взрослых. Помимо медицинских кабинетов, залов ЛФК и психологической помощи, отделения профориентации с мастерскими, в нем будут центр водолечения с бассейном, гостиница для инвалидов и сопровождающих, спортблок и культурно-досуговый центр. Это важное решение, все технические аспекты согласованы с организациями инвалидов.
Значимым событием для Тюменской области стало и участие в пилотном проекте Минтруда России
по комплексной реабилитации и абилитации детей, которые впервые получили инвалидность. "По результатам его реализации будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию системы комплексной реабилитации детей-инвалидов в целом, и этот опыт будет полезен другим регионам России", - считают в правительстве региона.