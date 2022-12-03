https://ria.ru/20221203/reabilitatsiya-1836064049.html

Народный фронт организует реабилитационный лагерь для участников СВО

Народный фронт организует реабилитационный лагерь для участников СВО - РИА Новости, 03.12.2022

Народный фронт организует реабилитационный лагерь для участников СВО

Народный фронт в феврале организует реабилитационный лагерь для военнослужащих, получивших инвалидность во время боевых действий и спецоперации, рассказала РИА... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T09:43

2022-12-03T09:43

2022-12-03T09:43

тульская область

донбасс

молодая гвардия единой россии

мгер

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Народный фронт в феврале организует реабилитационный лагерь для военнослужащих, получивших инвалидность во время боевых действий и спецоперации, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "Служба сопровождения и поддержки ветеранов СВО" Ирина Куксенкова.Третьего декабря - Международный день инвалидов."Реабилитационный лагерь (организуют для военнослужащих, получивших инвалидность во время спецоперации - ред.) в Тульской области, где мы в течение 10 дней делаем основной упор на спорт, потому что спорт возвращает к жизни. Наш план состоит в том, чтобы ребята втянулись в спорт, в паралимпийский спорт. Я очень хочу, чтобы кто-нибудь из наших ребят попал в сборную и выиграл медаль. Такой лагерь прошел в ноябре, следующий раз планируется в феврале", - уточнила Куксенкова.Она добавила, что Народный фронт помогает военнослужащим - медицинские вопросы, оформление документов, переобучение, поиск работодателей, готовых их трудоустраивать. На данный момент "Служба сопровождения и поддержки ветеранов СВО" помогает более чем 150 военнослужащим."С 30 марта волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" оказывают помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий, в том числе - людям с ограниченными возможностями здоровья. В частности, волонтеры привозят им продукты, необходимые вещи, а также помогают перевозить лежачих людей", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МГЕР.

https://ria.ru/20221201/donbass-1835450540.html

https://ria.ru/20221125/reabilitatsiya-1834328786.html

тульская область

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тульская область, донбасс, молодая гвардия единой россии, мгер, общество, здоровье - общество