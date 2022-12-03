Народный фронт организует реабилитационный лагерь для участников СВО
ОНФ организует реабилитационный лагерь для участников СВО, получивших инвалидность
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Народный фронт в феврале организует реабилитационный лагерь для военнослужащих, получивших инвалидность во время боевых действий и спецоперации, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "Служба сопровождения и поддержки ветеранов СВО" Ирина Куксенкова.
Третьего декабря - Международный день инвалидов.
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"Реабилитационный лагерь (организуют для военнослужащих, получивших инвалидность во время спецоперации - ред.) в Тульской области, где мы в течение 10 дней делаем основной упор на спорт, потому что спорт возвращает к жизни. Наш план состоит в том, чтобы ребята втянулись в спорт, в паралимпийский спорт. Я очень хочу, чтобы кто-нибудь из наших ребят попал в сборную и выиграл медаль. Такой лагерь прошел в ноябре, следующий раз планируется в феврале", - уточнила Куксенкова.
Она добавила, что Народный фронт помогает военнослужащим - медицинские вопросы, оформление документов, переобучение, поиск работодателей, готовых их трудоустраивать. На данный момент "Служба сопровождения и поддержки ветеранов СВО" помогает более чем 150 военнослужащим.
"С 30 марта волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" оказывают помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий, в том числе - людям с ограниченными возможностями здоровья. В частности, волонтеры привозят им продукты, необходимые вещи, а также помогают перевозить лежачих людей", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МГЕР.