Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт организует реабилитационный лагерь для участников СВО - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/reabilitatsiya-1836064049.html
Народный фронт организует реабилитационный лагерь для участников СВО
Народный фронт организует реабилитационный лагерь для участников СВО - РИА Новости, 03.12.2022
Народный фронт организует реабилитационный лагерь для участников СВО
Народный фронт в феврале организует реабилитационный лагерь для военнослужащих, получивших инвалидность во время боевых действий и спецоперации, рассказала РИА... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:43
2022-12-03T09:43
тульская область
донбасс
молодая гвардия единой россии
мгер
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94298/08/942980889_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_734ba93cf1cefa2036d173f2f0b65590.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Народный фронт в феврале организует реабилитационный лагерь для военнослужащих, получивших инвалидность во время боевых действий и спецоперации, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "Служба сопровождения и поддержки ветеранов СВО" Ирина Куксенкова.Третьего декабря - Международный день инвалидов."Реабилитационный лагерь (организуют для военнослужащих, получивших инвалидность во время спецоперации - ред.) в Тульской области, где мы в течение 10 дней делаем основной упор на спорт, потому что спорт возвращает к жизни. Наш план состоит в том, чтобы ребята втянулись в спорт, в паралимпийский спорт. Я очень хочу, чтобы кто-нибудь из наших ребят попал в сборную и выиграл медаль. Такой лагерь прошел в ноябре, следующий раз планируется в феврале", - уточнила Куксенкова.Она добавила, что Народный фронт помогает военнослужащим - медицинские вопросы, оформление документов, переобучение, поиск работодателей, готовых их трудоустраивать. На данный момент "Служба сопровождения и поддержки ветеранов СВО" помогает более чем 150 военнослужащим."С 30 марта волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" оказывают помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий, в том числе - людям с ограниченными возможностями здоровья. В частности, волонтеры привозят им продукты, необходимые вещи, а также помогают перевозить лежачих людей", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МГЕР.
https://ria.ru/20221201/donbass-1835450540.html
https://ria.ru/20221125/reabilitatsiya-1834328786.html
тульская область
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94298/08/942980889_349:0:3016:2000_1920x0_80_0_0_febcf252c9d40b7afb2f669d2dfdc901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, донбасс, молодая гвардия единой россии, мгер, общество, здоровье - общество
Тульская область, Донбасс, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Общество, Здоровье - Общество
09:43 03.12.2022
 
Народный фронт организует реабилитационный лагерь для участников СВО

ОНФ организует реабилитационный лагерь для участников СВО, получивших инвалидность

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкОНФ
ОНФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ОНФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Народный фронт в феврале организует реабилитационный лагерь для военнослужащих, получивших инвалидность во время боевых действий и спецоперации, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "Служба сопровождения и поддержки ветеранов СВО" Ирина Куксенкова.
Третьего декабря - Международный день инвалидов.
Бионический протез - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 08:26
Из Москвы в ДНР и ЛНР отправят технические средства реабилитации
"Реабилитационный лагерь (организуют для военнослужащих, получивших инвалидность во время спецоперации - ред.) в Тульской области, где мы в течение 10 дней делаем основной упор на спорт, потому что спорт возвращает к жизни. Наш план состоит в том, чтобы ребята втянулись в спорт, в паралимпийский спорт. Я очень хочу, чтобы кто-нибудь из наших ребят попал в сборную и выиграл медаль. Такой лагерь прошел в ноябре, следующий раз планируется в феврале", - уточнила Куксенкова.
Она добавила, что Народный фронт помогает военнослужащим - медицинские вопросы, оформление документов, переобучение, поиск работодателей, готовых их трудоустраивать. На данный момент "Служба сопровождения и поддержки ветеранов СВО" помогает более чем 150 военнослужащим.
"С 30 марта волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" оказывают помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий, в том числе - людям с ограниченными возможностями здоровья. В частности, волонтеры привозят им продукты, необходимые вещи, а также помогают перевозить лежачих людей", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МГЕР.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 18:51Специальная военная операция на Украине
Власти займутся организацией широкой реабилитации военнослужащих
 
Тульская областьДонбассМолодая гвардия Единой РоссииМГЕРОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала