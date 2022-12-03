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Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/rabota-1836119795.html
Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам
Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам - РИА Новости, 03.12.2022
Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам
Предприятия Николаевской области на юге Украины призвали перейти на работу в ночную смену, следует из заявления главы администрации региона Виталия Кима. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:48
2022-12-03T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Предприятия Николаевской области на юге Украины призвали перейти на работу в ночную смену, следует из заявления главы администрации региона Виталия Кима."Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены", - написал Ким в своем Telegram-канале, пригрозив облэнерго расследованием Службы безопасности Украины в случае неправомерного распределения мощности между потребителями.Также Ким сообщил, что потребует от энергетиков региона пересмотреть графики подачи электроэнергии, пообещав жителям включать свет на два-четыре часа с перерывом в четыре часа."Надо терпеть", - призвал чиновник.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область
17:48 03.12.2022
 
Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам

Власти Николаевской области Украины призвали бизнес перейти на работу в ночную смену

© AFP 2022 / Anatolii StepanovАЭС в Николаевской области
АЭС в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
АЭС в Николаевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Предприятия Николаевской области на юге Украины призвали перейти на работу в ночную смену, следует из заявления главы администрации региона Виталия Кима.
"Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены", - написал Ким в своем Telegram-канале, пригрозив облэнерго расследованием Службы безопасности Украины в случае неправомерного распределения мощности между потребителями.
Также Ким сообщил, что потребует от энергетиков региона пересмотреть графики подачи электроэнергии, пообещав жителям включать свет на два-четыре часа с перерывом в четыре часа.
"Надо терпеть", - призвал чиновник.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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