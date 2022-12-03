https://ria.ru/20221203/rabota-1836119795.html
Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам
Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам - РИА Новости, 03.12.2022
Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам
Предприятия Николаевской области на юге Украины призвали перейти на работу в ночную смену, следует из заявления главы администрации региона Виталия Кима. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:48
2022-12-03T17:48
2022-12-03T17:48
специальная военная операция на украине
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украина
николаевская область
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Предприятия Николаевской области на юге Украины призвали перейти на работу в ночную смену, следует из заявления главы администрации региона Виталия Кима."Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены", - написал Ким в своем Telegram-канале, пригрозив облэнерго расследованием Службы безопасности Украины в случае неправомерного распределения мощности между потребителями.Также Ким сообщил, что потребует от энергетиков региона пересмотреть графики подачи электроэнергии, пообещав жителям включать свет на два-четыре часа с перерывом в четыре часа."Надо терпеть", - призвал чиновник.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221202/udary-1835905956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область
Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам
Власти Николаевской области Украины призвали бизнес перейти на работу в ночную смену
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Предприятия Николаевской области на юге Украины призвали перейти на работу в ночную смену, следует из заявления
главы администрации региона Виталия Кима.
"Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены", - написал Ким в своем Telegram-канале, пригрозив облэнерго расследованием Службы безопасности Украины в случае неправомерного распределения мощности между потребителями.
Также Ким сообщил, что потребует от энергетиков региона пересмотреть графики подачи электроэнергии, пообещав жителям включать свет на два-четыре часа с перерывом в четыре часа.
"Надо терпеть", - призвал чиновник.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.