https://ria.ru/20221203/rabota-1836119795.html

Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам

Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам - РИА Новости, 03.12.2022

Власти Николаевской области призвали бизнес перейти на работу по ночам

Предприятия Николаевской области на юге Украины призвали перейти на работу в ночную смену, следует из заявления главы администрации региона Виталия Кима. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:48

2022-12-03T17:48

2022-12-03T17:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаевская область

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Предприятия Николаевской области на юге Украины призвали перейти на работу в ночную смену, следует из заявления главы администрации региона Виталия Кима."Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены", - написал Ким в своем Telegram-канале, пригрозив облэнерго расследованием Службы безопасности Украины в случае неправомерного распределения мощности между потребителями.Также Ким сообщил, что потребует от энергетиков региона пересмотреть графики подачи электроэнергии, пообещав жителям включать свет на два-четыре часа с перерывом в четыре часа."Надо терпеть", - призвал чиновник.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221202/udary-1835905956.html

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николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, николаевская область