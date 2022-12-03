04:01 03.12.2022 (обновлено: 04:15 03.12.2022)
"Военная мысль": Россия подготовила ответ на возможные провокации ВМС США
"Военная мысль": Россия подготовила ответ на провокации ВМС США в акватории Севморпути
Эскадренный миноносец ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Россия подготовила ответ на возможные провокации кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути (СМП), в частности, за счет наращивания средств поражения, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны.
Как отмечает "Военная мысль", следует ожидать провокаций кораблей США в акватории СМП. В том числе, они могут маневрировать рядом с местами дислокации войск Северного флота или Восточного военного округа или могут сбросить в воду химически опасные вещества, чтобы затем обвинить Россию в нарушении экологии.
По данным издания, для противодействия возможным провокациям Минобороны совместно с ФСБ запланировало комплекс мер.
"Наращивание средств разведки и поражения на архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана, увеличение интенсивности полетов авиации ВС РФ и ФСБ России, установление слежения оружием за кораблями, а также выполнение практических действий силами и средствами для отказа от несанкционированного прохода проливных зон в акватории Северного морского пути", - сообщается в публикации.
Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Является одной из самых перспективных транспортных магистралей, особенно в контексте глобального потепления.