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"Военная мысль": Россия подготовила ответ на возможные провокации ВМС США - РИА Новости, 03.12.2022
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"Военная мысль": Россия подготовила ответ на возможные провокации ВМС США
"Военная мысль": Россия подготовила ответ на возможные провокации ВМС США - РИА Новости, 03.12.2022
"Военная мысль": Россия подготовила ответ на возможные провокации ВМС США
Россия подготовила ответ на возможные провокации кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути (СМП), в частности, за счет наращивания средств поражения, РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T04:01
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россия
сша
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Россия подготовила ответ на возможные провокации кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути (СМП), в частности, за счет наращивания средств поражения, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны.Как отмечает "Военная мысль", следует ожидать провокаций кораблей США в акватории СМП. В том числе, они могут маневрировать рядом с местами дислокации войск Северного флота или Восточного военного округа или могут сбросить в воду химически опасные вещества, чтобы затем обвинить Россию в нарушении экологии.По данным издания, для противодействия возможным провокациям Минобороны совместно с ФСБ запланировало комплекс мер."Наращивание средств разведки и поражения на архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана, увеличение интенсивности полетов авиации ВС РФ и ФСБ России, установление слежения оружием за кораблями, а также выполнение практических действий силами и средствами для отказа от несанкционированного прохода проливных зон в акватории Северного морского пути", - сообщается в публикации.Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Является одной из самых перспективных транспортных магистралей, особенно в контексте глобального потепления.
https://ria.ru/20220831/mid-1813356402.html
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россия
сша
северный ледовитый океан
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россия, сша, северный ледовитый океан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Северный Ледовитый океан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
04:01 03.12.2022 (обновлено: 04:15 03.12.2022)
 
"Военная мысль": Россия подготовила ответ на возможные провокации ВМС США

"Военная мысль": Россия подготовила ответ на провокации ВМС США в акватории Севморпути

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian SeaЭскадренный миноносец ВМС США
Эскадренный миноносец ВМС США - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea
Эскадренный миноносец ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Россия подготовила ответ на возможные провокации кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути (СМП), в частности, за счет наращивания средств поражения, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны.
Как отмечает "Военная мысль", следует ожидать провокаций кораблей США в акватории СМП. В том числе, они могут маневрировать рядом с местами дислокации войск Северного флота или Восточного военного округа или могут сбросить в воду химически опасные вещества, чтобы затем обвинить Россию в нарушении экологии.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 11:06
МИД назвал проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив провокацией
По данным издания, для противодействия возможным провокациям Минобороны совместно с ФСБ запланировало комплекс мер.
"Наращивание средств разведки и поражения на архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана, увеличение интенсивности полетов авиации ВС РФ и ФСБ России, установление слежения оружием за кораблями, а также выполнение практических действий силами и средствами для отказа от несанкционированного прохода проливных зон в акватории Северного морского пути", - сообщается в публикации.
Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Является одной из самых перспективных транспортных магистралей, особенно в контексте глобального потепления.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 08:24Сказано в эфире
Захарова: провокации США стали безумными и безудержными
 
РоссияСШАСеверный Ледовитый океанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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