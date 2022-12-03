https://ria.ru/20221203/provokatsii-1836047059.html

"Военная мысль": Россия подготовила ответ на возможные провокации ВМС США

"Военная мысль": Россия подготовила ответ на возможные провокации ВМС США - РИА Новости, 03.12.2022

"Военная мысль": Россия подготовила ответ на возможные провокации ВМС США

Россия подготовила ответ на возможные провокации кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути (СМП), в частности, за счет наращивания средств поражения, РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T04:01

2022-12-03T04:01

2022-12-03T04:15

россия

сша

северный ледовитый океан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780398819_0:152:2048:1304_1920x0_80_0_0_b0959aafade6bf68f7a3779f3de215de.jpg

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Россия подготовила ответ на возможные провокации кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути (СМП), в частности, за счет наращивания средств поражения, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны.Как отмечает "Военная мысль", следует ожидать провокаций кораблей США в акватории СМП. В том числе, они могут маневрировать рядом с местами дислокации войск Северного флота или Восточного военного округа или могут сбросить в воду химически опасные вещества, чтобы затем обвинить Россию в нарушении экологии.По данным издания, для противодействия возможным провокациям Минобороны совместно с ФСБ запланировало комплекс мер."Наращивание средств разведки и поражения на архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана, увеличение интенсивности полетов авиации ВС РФ и ФСБ России, установление слежения оружием за кораблями, а также выполнение практических действий силами и средствами для отказа от несанкционированного прохода проливных зон в акватории Северного морского пути", - сообщается в публикации.Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Является одной из самых перспективных транспортных магистралей, особенно в контексте глобального потепления.

https://ria.ru/20220831/mid-1813356402.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/provokatsiya-1806832352.html

россия

сша

северный ледовитый океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, северный ледовитый океан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)