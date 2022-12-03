https://ria.ru/20221203/proizvodstvo-1836006283.html

Ефимов: инвесторы создадут в Москве еще два производства в рамках офсетов

Ефимов: инвесторы создадут в Москве еще два производства в рамках офсетов - РИА Новости, 03.12.2022

Ефимов: инвесторы создадут в Москве еще два производства в рамках офсетов

Два новых предприятия по производству продукции для нужд города построят инвесторы к 2024 году в рамках офсетных контрактов, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T09:12

2022-12-03T09:12

2022-12-03T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Два новых предприятия по производству продукции для нужд города построят инвесторы к 2024 году в рамках офсетных контрактов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Новые производства могут разместиться на территории особой экономической зоны столицы. Одно предприятие займется изготовлением аккумуляторных батарей для электротранспорта, инвестор вложит в проект не менее трех миллиардов рублей. Другое - будет выпускать расходные материалы для городской службы крови, объем инвестиций по договору составит минимум 500 миллионов рублей", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о проведении электронных конкурсов, в ходе которых город выберет инвесторов для реализации данных проектов.На территории столичной ОЭЗ в настоящее время уже работают два завода, поставляющие городу в рамках офсетов лекарственные препараты и медицинские изделия. Еще один фармацевтический завод, который будет работать по офсетному договору, находится на стадии строительства.

https://realty.ria.ru/20221121/moskva-1832990787.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика