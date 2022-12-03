Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы создадут в Москве еще два производства в рамках офсетов - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/proizvodstvo-1836006283.html
Ефимов: инвесторы создадут в Москве еще два производства в рамках офсетов
Ефимов: инвесторы создадут в Москве еще два производства в рамках офсетов - РИА Новости, 03.12.2022
Ефимов: инвесторы создадут в Москве еще два производства в рамках офсетов
Два новых предприятия по производству продукции для нужд города построят инвесторы к 2024 году в рамках офсетных контрактов, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:12
2022-12-03T09:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac6beb1880133efd0f9c5a83f84cd15d.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Два новых предприятия по производству продукции для нужд города построят инвесторы к 2024 году в рамках офсетных контрактов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Новые производства могут разместиться на территории особой экономической зоны столицы. Одно предприятие займется изготовлением аккумуляторных батарей для электротранспорта, инвестор вложит в проект не менее трех миллиардов рублей. Другое - будет выпускать расходные материалы для городской службы крови, объем инвестиций по договору составит минимум 500 миллионов рублей", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о проведении электронных конкурсов, в ходе которых город выберет инвесторов для реализации данных проектов.На территории столичной ОЭЗ в настоящее время уже работают два завода, поставляющие городу в рамках офсетов лекарственные препараты и медицинские изделия. Еще один фармацевтический завод, который будет работать по офсетному договору, находится на стадии строительства.
https://realty.ria.ru/20221121/moskva-1832990787.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609236_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9467679e5f1b5ee8fcacb8ecb5745729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
09:12 03.12.2022
 

Ефимов: инвесторы создадут в Москве еще два производства в рамках офсетов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Два новых предприятия по производству продукции для нужд города построят инвесторы к 2024 году в рамках офсетных контрактов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Новые производства могут разместиться на территории особой экономической зоны столицы. Одно предприятие займется изготовлением аккумуляторных батарей для электротранспорта, инвестор вложит в проект не менее трех миллиардов рублей. Другое - будет выпускать расходные материалы для городской службы крови, объем инвестиций по договору составит минимум 500 миллионов рублей", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о проведении электронных конкурсов, в ходе которых город выберет инвесторов для реализации данных проектов.
На территории столичной ОЭЗ в настоящее время уже работают два завода, поставляющие городу в рамках офсетов лекарственные препараты и медицинские изделия. Еще один фармацевтический завод, который будет работать по офсетному договору, находится на стадии строительства.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 09:04
Более 16 тысяч рабочих мест появятся в Москве благодаря инвестпроектам
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала