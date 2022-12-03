https://ria.ru/20221203/proekty-1836124967.html

Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"

Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе" - РИА Новости, 03.12.2022

Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"

Проекты, презентованные в рамках II Конгресса молодых учёных в парке "Сириус", были "с колёс" отправлены в поручения, в том числе президентские, заявил... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:27

2022-12-03T18:27

2022-12-03T18:27

дмитрий чернышенко

россия

образовательный центр "сириус"

технологии

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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Проекты, презентованные в рамках II Конгресса молодых учёных в парке "Сириус", были "с колёс" отправлены в поручения, в том числе президентские, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества."Особо я хотел бы отметить, что некоторые проекты, они буквально с колёс уже ушли сейчас в поручения, в том числе президентские. Нужно масштабировать их в масштабах страны", - сказал Чернышенко журналистам.Среди таких он отметил новый российский проект по созданию информационного каталога производителей и оборудования "Наша лаба", научные детские площадки."Ну, например, проект "Наша лаба" - замечательный проект, который объединил, по сути, каталог научных приборов, расходников к ним, и там совершено уникальные примеры приборов, которые прямо сейчас приносят реальный научный результат. Или детские научные площадки, которые позволяют нашим детям изучать основы физических законов, ставить опыты в игровой атмосфере. Опять же, было принято решение о масштабировании этих проектов", - заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20221202/robokot-1835885016.html

https://ria.ru/20221203/zakaz-1836123208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, россия, образовательный центр "сириус", технологии