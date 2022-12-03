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Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе" - РИА Новости, 03.12.2022
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Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"
Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе" - РИА Новости, 03.12.2022
Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"
Проекты, презентованные в рамках II Конгресса молодых учёных в парке "Сириус", были "с колёс" отправлены в поручения, в том числе президентские, заявил... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:27
2022-12-03T18:27
дмитрий чернышенко
россия
образовательный центр "сириус"
технологии
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Проекты, презентованные в рамках II Конгресса молодых учёных в парке "Сириус", были "с колёс" отправлены в поручения, в том числе президентские, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества."Особо я хотел бы отметить, что некоторые проекты, они буквально с колёс уже ушли сейчас в поручения, в том числе президентские. Нужно масштабировать их в масштабах страны", - сказал Чернышенко журналистам.Среди таких он отметил новый российский проект по созданию информационного каталога производителей и оборудования "Наша лаба", научные детские площадки."Ну, например, проект "Наша лаба" - замечательный проект, который объединил, по сути, каталог научных приборов, расходников к ним, и там совершено уникальные примеры приборов, которые прямо сейчас приносят реальный научный результат. Или детские научные площадки, которые позволяют нашим детям изучать основы физических законов, ставить опыты в игровой атмосфере. Опять же, было принято решение о масштабировании этих проектов", - заключил Чернышенко.
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дмитрий чернышенко, россия, образовательный центр "сириус", технологии
Дмитрий Чернышенко, Россия, Образовательный центр "Сириус", Технологии
18:27 03.12.2022
 
Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"

Чернышенко: некоторые проекты на Конгрессе в "Сириусе" ушли в президентские поручения

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкВице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на II Конгрессе молодых ученых в Сириусе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Проекты, презентованные в рамках II Конгресса молодых учёных в парке "Сириус", были "с колёс" отправлены в поручения, в том числе президентские, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.
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"Особо я хотел бы отметить, что некоторые проекты, они буквально с колёс уже ушли сейчас в поручения, в том числе президентские. Нужно масштабировать их в масштабах страны", - сказал Чернышенко журналистам.
Среди таких он отметил новый российский проект по созданию информационного каталога производителей и оборудования "Наша лаба", научные детские площадки.
"Ну, например, проект "Наша лаба" - замечательный проект, который объединил, по сути, каталог научных приборов, расходников к ним, и там совершено уникальные примеры приборов, которые прямо сейчас приносят реальный научный результат. Или детские научные площадки, которые позволяют нашим детям изучать основы физических законов, ставить опыты в игровой атмосфере. Опять же, было принято решение о масштабировании этих проектов", - заключил Чернышенко.
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке II Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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Чернышенко поручил сформировать заказ на новые российские технологии
 
Дмитрий ЧернышенкоРоссияОбразовательный центр "Сириус"Технологии
 
 
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