https://ria.ru/20221203/proekty-1836124967.html
Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"
Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе" - РИА Новости, 03.12.2022
Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"
Проекты, презентованные в рамках II Конгресса молодых учёных в парке "Сириус", были "с колёс" отправлены в поручения, в том числе президентские, заявил... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:27
2022-12-03T18:27
2022-12-03T18:27
дмитрий чернышенко
россия
образовательный центр "сириус"
технологии
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Проекты, презентованные в рамках II Конгресса молодых учёных в парке "Сириус", были "с колёс" отправлены в поручения, в том числе президентские, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества."Особо я хотел бы отметить, что некоторые проекты, они буквально с колёс уже ушли сейчас в поручения, в том числе президентские. Нужно масштабировать их в масштабах страны", - сказал Чернышенко журналистам.Среди таких он отметил новый российский проект по созданию информационного каталога производителей и оборудования "Наша лаба", научные детские площадки."Ну, например, проект "Наша лаба" - замечательный проект, который объединил, по сути, каталог научных приборов, расходников к ним, и там совершено уникальные примеры приборов, которые прямо сейчас приносят реальный научный результат. Или детские научные площадки, которые позволяют нашим детям изучать основы физических законов, ставить опыты в игровой атмосфере. Опять же, было принято решение о масштабировании этих проектов", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20221202/robokot-1835885016.html
https://ria.ru/20221203/zakaz-1836123208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, образовательный центр "сириус", технологии
Дмитрий Чернышенко, Россия, Образовательный центр "Сириус", Технологии
Чернышенко оценил проекты на II Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"
Чернышенко: некоторые проекты на Конгрессе в "Сириусе" ушли в президентские поручения
СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Проекты, презентованные в рамках II Конгресса молодых учёных в парке "Сириус", были "с колёс" отправлены в поручения, в том числе президентские, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В Парке науки и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. На конгрессе политики и специалисты из 40 стран обсуждают пути достижения научного технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.
"Особо я хотел бы отметить, что некоторые проекты, они буквально с колёс уже ушли сейчас в поручения, в том числе президентские. Нужно масштабировать их в масштабах страны", - сказал Чернышенко журналистам.
Среди таких он отметил новый российский проект по созданию информационного каталога производителей и оборудования "Наша лаба", научные детские площадки.
"Ну, например, проект "Наша лаба" - замечательный проект, который объединил, по сути, каталог научных приборов, расходников к ним, и там совершено уникальные примеры приборов, которые прямо сейчас приносят реальный научный результат. Или детские научные площадки, которые позволяют нашим детям изучать основы физических законов, ставить опыты в игровой атмосфере. Опять же, было принято решение о масштабировании этих проектов", - заключил Чернышенко.