Рейтинг@Mail.ru
Пригожин посоветовал CNN изучить отчет о деятельности "Вагнера" в ЦАР - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/prigozhin-1836046537.html
Пригожин посоветовал CNN изучить отчет о деятельности "Вагнера" в ЦАР
Пригожин посоветовал CNN изучить отчет о деятельности "Вагнера" в ЦАР - РИА Новости, 03.12.2022
Пригожин посоветовал CNN изучить отчет о деятельности "Вагнера" в ЦАР
Бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя ситуацию с добавлением группы "Вагнер" в список организаций, вызывающих озабоченность за работу в ЦАР, заявил, что... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T03:43
2022-12-03T03:43
евгений пригожин
энтони блинкен
джо байден
цар
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя ситуацию с добавлением группы "Вагнер" в список организаций, вызывающих озабоченность за работу в ЦАР, заявил, что журналистам CNN нужно "просто открыть глаза и прочитать" один из многочисленных отчетов об отсутствии насилия со стороны русских в ЦАР.США ранее внесли группу "Вагнер" в число "организаций, вызывающих особую озабоченность" за "их действия в Центральноафриканской Республике". Помимо российского "Вагнера" в этот список вошли нигерийская экстремистская группировка Боко Харам*, группировка Хуситов, исламистская группировка Хайят Тахрир аш-Шам* (террористическая организация, запрещена в РФ), ряд подразделений ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), движение "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Перед этим двухпартийная группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, требующий от госсекретаря Энтони Блинкена признать группу "Вагнер" террористической организацией."В ЧВК "Вагнер" работают граждане различных стран, различных национальностей и различных вероисповеданий. У нас есть христиане, католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи и так далее. Что касается ЦАР, вы можете ознакомиться с одним из наших многочисленных отчетов об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР. Все, что вам необходимо сделать, это просто открыть глаза и прочитать", - говорится в ответе Пригожина на запрос американского телеканала CNN с просьбой прокомментировать решение США внести группу "Вагнер" в число "организаций, вызывающих особую озабоченность" за их действия в ЦАР. Ответ опубликован в социальной сети "ВКонтакте", на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".До этого агентство Блумберг сообщало, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией, и в случае внесения "Вагнера" в подобный список Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов. Пригожин заявил в ответ, что группа "Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит.Бизнесмен также напомнил, что группа "Вагнер" остановила геноцид русского населения в Донбассе в 2014 году, разгромила ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, не позволила устроить переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов в Африке, он отмети, что группа "Вагнер" "всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан", пообещав, что она будет "продолжать это делать при любых обстоятельствах".* Террористические организации, запрещенные в России** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221202/ssha-1836018037.html
https://ria.ru/20221201/vagner-1835726199.html
цар
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_135:0:1150:761_1920x0_80_0_0_0f986cfe13db611bddf54dd383add209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений пригожин, энтони блинкен, джо байден, цар, сша, россия
Евгений Пригожин, Энтони Блинкен, Джо Байден, ЦАР, США, Россия
03:43 03.12.2022
 
Пригожин посоветовал CNN изучить отчет о деятельности "Вагнера" в ЦАР

Пригожин: журналистам CNN нужно "просто прочитать" отчет о деятельности ЧВК "Вагнер" в ЦАР

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя ситуацию с добавлением группы "Вагнер" в список организаций, вызывающих озабоченность за работу в ЦАР, заявил, что журналистам CNN нужно "просто открыть глаза и прочитать" один из многочисленных отчетов об отсутствии насилия со стороны русских в ЦАР.
США ранее внесли группу "Вагнер" в число "организаций, вызывающих особую озабоченность" за "их действия в Центральноафриканской Республике". Помимо российского "Вагнера" в этот список вошли нигерийская экстремистская группировка Боко Харам*, группировка Хуситов, исламистская группировка Хайят Тахрир аш-Шам* (террористическая организация, запрещена в РФ), ряд подразделений ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), движение "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Перед этим двухпартийная группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, требующий от госсекретаря Энтони Блинкена признать группу "Вагнер" террористической организацией.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 22:23
США внесли "группу Вагнера" в список вызывающих озабоченность организаций
"В ЧВК "Вагнер" работают граждане различных стран, различных национальностей и различных вероисповеданий. У нас есть христиане, католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи и так далее. Что касается ЦАР, вы можете ознакомиться с одним из наших многочисленных отчетов об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР. Все, что вам необходимо сделать, это просто открыть глаза и прочитать", - говорится в ответе Пригожина на запрос американского телеканала CNN с просьбой прокомментировать решение США внести группу "Вагнер" в число "организаций, вызывающих особую озабоченность" за их действия в ЦАР. Ответ опубликован в социальной сети "ВКонтакте", на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
До этого агентство Блумберг сообщало, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией, и в случае внесения "Вагнера" в подобный список Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов. Пригожин заявил в ответ, что группа "Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит.
Бизнесмен также напомнил, что группа "Вагнер" остановила геноцид русского населения в Донбассе в 2014 году, разгромила ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, не позволила устроить переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов в Африке, он отмети, что группа "Вагнер" "всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан", пообещав, что она будет "продолжать это делать при любых обстоятельствах".
* Террористические организации, запрещенные в России
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 21:12
Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам
 
Евгений ПригожинЭнтони БлинкенДжо БайденЦАРСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала