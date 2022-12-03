https://ria.ru/20221203/prigozhin-1836046537.html

Пригожин посоветовал CNN изучить отчет о деятельности "Вагнера" в ЦАР

Пригожин посоветовал CNN изучить отчет о деятельности "Вагнера" в ЦАР - РИА Новости, 03.12.2022

Пригожин посоветовал CNN изучить отчет о деятельности "Вагнера" в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя ситуацию с добавлением группы "Вагнер" в список организаций, вызывающих озабоченность за работу в ЦАР, заявил, что... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T03:43

2022-12-03T03:43

2022-12-03T03:43

евгений пригожин

энтони блинкен

джо байден

цар

сша

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя ситуацию с добавлением группы "Вагнер" в список организаций, вызывающих озабоченность за работу в ЦАР, заявил, что журналистам CNN нужно "просто открыть глаза и прочитать" один из многочисленных отчетов об отсутствии насилия со стороны русских в ЦАР.США ранее внесли группу "Вагнер" в число "организаций, вызывающих особую озабоченность" за "их действия в Центральноафриканской Республике". Помимо российского "Вагнера" в этот список вошли нигерийская экстремистская группировка Боко Харам*, группировка Хуситов, исламистская группировка Хайят Тахрир аш-Шам* (террористическая организация, запрещена в РФ), ряд подразделений ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), движение "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Перед этим двухпартийная группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, требующий от госсекретаря Энтони Блинкена признать группу "Вагнер" террористической организацией."В ЧВК "Вагнер" работают граждане различных стран, различных национальностей и различных вероисповеданий. У нас есть христиане, католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи и так далее. Что касается ЦАР, вы можете ознакомиться с одним из наших многочисленных отчетов об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР. Все, что вам необходимо сделать, это просто открыть глаза и прочитать", - говорится в ответе Пригожина на запрос американского телеканала CNN с просьбой прокомментировать решение США внести группу "Вагнер" в число "организаций, вызывающих особую озабоченность" за их действия в ЦАР. Ответ опубликован в социальной сети "ВКонтакте", на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".До этого агентство Блумберг сообщало, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией, и в случае внесения "Вагнера" в подобный список Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов. Пригожин заявил в ответ, что группа "Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит.Бизнесмен также напомнил, что группа "Вагнер" остановила геноцид русского населения в Донбассе в 2014 году, разгромила ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, не позволила устроить переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов в Африке, он отмети, что группа "Вагнер" "всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан", пообещав, что она будет "продолжать это делать при любых обстоятельствах".* Террористические организации, запрещенные в России** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221202/ssha-1836018037.html

https://ria.ru/20221201/vagner-1835726199.html

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евгений пригожин, энтони блинкен, джо байден, цар, сша, россия