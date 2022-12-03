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Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили - РИА Новости, 03.12.2022
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Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили
Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили - РИА Новости, 03.12.2022
Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили
Спасатели потушили пожар в здании ресторанов в центре Москвы, который произошел из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:55
2022-12-03T21:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в здании ресторанов в центре Москвы, который произошел из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Ранее стало известно о возгорании в административном здании на Цветном бульваре. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположено несколько ресторанов."В 21.18 возгорание ликвидировано, площадь пожара составила три квадратных метра", - сказали в ведомстве.В ведомстве добавили, что пожар начался из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе. Все посетители покинули здание до прибытия пожарных.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
21:55 03.12.2022
 
Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили

Пожар в здании с ресторанами на Цветном бульваре в Москве потушили

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в здании ресторанов в центре Москвы, который произошел из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее стало известно о возгорании в административном здании на Цветном бульваре. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположено несколько ресторанов.
"В 21.18 возгорание ликвидировано, площадь пожара составила три квадратных метра", - сказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что пожар начался из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе. Все посетители покинули здание до прибытия пожарных.
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