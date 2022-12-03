https://ria.ru/20221203/pozhar-1836147852.html
Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили
Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили - РИА Новости, 03.12.2022
Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили
Спасатели потушили пожар в здании ресторанов в центре Москвы, который произошел из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:55
2022-12-03T21:55
2022-12-03T21:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в здании ресторанов в центре Москвы, который произошел из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Ранее стало известно о возгорании в административном здании на Цветном бульваре. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположено несколько ресторанов."В 21.18 возгорание ликвидировано, площадь пожара составила три квадратных метра", - сказали в ведомстве.В ведомстве добавили, что пожар начался из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе. Все посетители покинули здание до прибытия пожарных.
https://ria.ru/20221203/postradavshie-1836132433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили
Пожар в здании с ресторанами на Цветном бульваре в Москве потушили
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в здании ресторанов в центре Москвы, который произошел из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее стало известно о возгорании в административном здании на Цветном бульваре. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположено несколько ресторанов.
"В 21.18 возгорание ликвидировано, площадь пожара составила три квадратных метра", - сказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что пожар начался из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе. Все посетители покинули здание до прибытия пожарных.