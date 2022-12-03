https://ria.ru/20221203/pozhar-1836147852.html

Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили

Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили - РИА Новости, 03.12.2022

Пожар в здании с ресторанами в центре Москвы потушили

Спасатели потушили пожар в здании ресторанов в центре Москвы, который произошел из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T21:55

2022-12-03T21:55

2022-12-03T21:55

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в здании ресторанов в центре Москвы, который произошел из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Ранее стало известно о возгорании в административном здании на Цветном бульваре. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположено несколько ресторанов."В 21.18 возгорание ликвидировано, площадь пожара составила три квадратных метра", - сказали в ведомстве.В ведомстве добавили, что пожар начался из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе. Все посетители покинули здание до прибытия пожарных.

https://ria.ru/20221203/postradavshie-1836132433.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва