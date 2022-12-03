https://ria.ru/20221203/pozhar-1836146188.html

В центре Москвы загорелось здание с ресторанами

В центре Москвы загорелось здание с ресторанами - РИА Новости, 03.12.2022

В центре Москвы загорелось здание с ресторанами

Спасатели тушат пожар в здании с ресторанами в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T21:29

2022-12-03T21:29

2022-12-03T21:34

происшествия

москва

россия

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/134008/09/1340080954_0:477:2792:2048_1920x0_80_0_0_ae18df40d11a870d4b4864e0ca36f199.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в здании с ресторанами в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Он добавил, что возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного административного здания.Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположено несколько ресторанов.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)