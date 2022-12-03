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В центре Москвы загорелось здание с ресторанами - РИА Новости, 03.12.2022
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В центре Москвы загорелось здание с ресторанами
В центре Москвы загорелось здание с ресторанами - РИА Новости, 03.12.2022
В центре Москвы загорелось здание с ресторанами
Спасатели тушат пожар в здании с ресторанами в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:29
2022-12-03T21:34
происшествия
москва
россия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в здании с ресторанами в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Он добавил, что возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного административного здания.Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположено несколько ресторанов.
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происшествия, москва, россия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:29 03.12.2022 (обновлено: 21:34 03.12.2022)
 
В центре Москвы загорелось здание с ресторанами

В Москве на Цветном бульваре загорелось здание, в котором расположены несколько ресторанов

© РИА Новости / предоставлено ГУ МЧС России по г. Москве / Перейти в медиабанкПожар на Тушинском машиностроительном заводе в Москве
Пожар на Тушинском машиностроительном заводе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / предоставлено ГУ МЧС России по г. Москве
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Пожар на Тушинском машиностроительном заводе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в здании с ресторанами в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Подразделения работают на месте по адресу: Цветной бульвар, дом 2. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного административного здания.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположено несколько ресторанов.
 
ПроисшествияМоскваРоссияКоммерческая недвижимостьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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