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В центре Москвы загорелось здание с ресторанами
В центре Москвы загорелось здание с ресторанами - РИА Новости, 03.12.2022
В центре Москвы загорелось здание с ресторанами
Спасатели тушат пожар в здании с ресторанами в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:29
2022-12-03T21:29
2022-12-03T21:34
происшествия
москва
россия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в здании с ресторанами в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Он добавил, что возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного административного здания.Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположено несколько ресторанов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:29 03.12.2022 (обновлено: 21:34 03.12.2022)
В центре Москвы загорелось здание с ресторанами
В Москве на Цветном бульваре загорелось здание, в котором расположены несколько ресторанов