https://ria.ru/20221203/pozhar-1836076787.html

В Омске при пожаре в частном доме погиб ребенок

В Омске при пожаре в частном доме погиб ребенок - РИА Новости, 03.12.2022

В Омске при пожаре в частном доме погиб ребенок

Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по факту пожара в частном доме, в результате которого погиб 6-летний ребенок, рассказали в... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T12:14

2022-12-03T12:14

2022-12-03T12:14

происшествия

омск

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ОМСК, 3 дне - РИА Новости. Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по факту пожара в частном доме, в результате которого погиб 6-летний ребенок, рассказали в пресс-службе ведомства.Утром 3 декабря в доме на улице Кемеровская в Омске начался пожар из-за замыкания электрической проводки. В доме жила семья из 4-х человек."Родители смогли спасти 2-летнего ребенка и выбраться самостоятельно. Несовершеннолетний 6-летний, который находился на втором этаже строения, не смог выбраться и погиб", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.На место происшествия выехал прокурор Центрального округа Омска Владимир Голубь. Обстоятельства случившегося выясняются.В пресс-службе областного Минздрава РИА Новости сообщили, что мать и ребенок, спасшиеся из горящего дома, госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20221128/ubiystvo-1834877685.html

омск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омск