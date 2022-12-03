https://ria.ru/20221203/pozhar-1836076787.html
В Омске при пожаре в частном доме погиб ребенок
В Омске при пожаре в частном доме погиб ребенок - РИА Новости, 03.12.2022
В Омске при пожаре в частном доме погиб ребенок
Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по факту пожара в частном доме, в результате которого погиб 6-летний ребенок, рассказали в... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:14
2022-12-03T12:14
2022-12-03T12:14
происшествия
омск
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ОМСК, 3 дне - РИА Новости. Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по факту пожара в частном доме, в результате которого погиб 6-летний ребенок, рассказали в пресс-службе ведомства.Утром 3 декабря в доме на улице Кемеровская в Омске начался пожар из-за замыкания электрической проводки. В доме жила семья из 4-х человек."Родители смогли спасти 2-летнего ребенка и выбраться самостоятельно. Несовершеннолетний 6-летний, который находился на втором этаже строения, не смог выбраться и погиб", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.На место происшествия выехал прокурор Центрального округа Омска Владимир Голубь. Обстоятельства случившегося выясняются.В пресс-службе областного Минздрава РИА Новости сообщили, что мать и ребенок, спасшиеся из горящего дома, госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.
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омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске при пожаре в частном доме погиб ребенок
При пожаре в частном доме в центре Омска погиб шестилетний ребенок
ОМСК, 3 дне - РИА Новости. Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по факту пожара в частном доме, в результате которого погиб 6-летний ребенок, рассказали в пресс-службе ведомства.
Утром 3 декабря в доме на улице Кемеровская в Омске начался пожар из-за замыкания электрической проводки. В доме жила семья из 4-х человек.
"Родители смогли спасти 2-летнего ребенка и выбраться самостоятельно. Несовершеннолетний 6-летний, который находился на втором этаже строения, не смог выбраться и погиб", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
На место происшествия выехал прокурор Центрального округа Омска Владимир Голубь. Обстоятельства случившегося выясняются.
В пресс-службе областного Минздрава РИА Новости сообщили, что мать и ребенок, спасшиеся из горящего дома, госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.